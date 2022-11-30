开放世界 × 换装冒险《无限暖暖》公开首部宣传 PV

IT之家 11 月 30 日消息， 叠纸游戏旗下 "暖暖" 系列续作，全平台开放世界冒险游戏《无限暖暖》今日公开首个宣传 PV（Promotion Video：活动预告宣传片），官方网站预约同步开启。

从预约界面信息来看，本作将登陆 iOS、安卓、PC 和主机平台。

IT之家了解到，“暖暖”这个游戏系列起源于由叠纸游戏开发的《暖暖的换装物语》，然后几年间衍生出了《暖暖环游世界》、《奇迹暖暖》、《闪耀暖暖》这几部游戏。

游戏简介：

《无限暖暖》是由叠纸游戏开发的暖暖系列的第五代作品，作为一款多平台开放世界换装冒险游戏，我们延续了暖暖系列的核心玩法 —— 换装的同时，并将其与开放世界探索深度结合，各位玩家可以在广袤奇幻的大世界中通过各种各样的方式获得不同风格的精美套装，而其中的一些还蕴含着奇妙的功能，它们将是各位探索这个世界的重要助力。

我们在本作中为暖暖系列中的经典故事舞台 —— 奇迹大陆赋予了更为真实生动的全新姿态，各位玩家将与暖暖和大喵一同踏上新的冒险旅程，在这个充满乐趣的大世界获得高自由度且新奇丰富的游戏体验。这片大陆上还存在着多个风土文化各异的幻想国度，它们将随着故事的展开，依次呈现在各位的面前。

在这次无限的旅途中，暖暖和大喵将会遇见各种神奇的境况和难解的谜题。这时蕴藏于套装中的力量便会帮助各位开拓出前进的道路。漂浮腾空、钓鱼、捕虫等多种多样的能力将带来缤纷多彩的冒险体验，等待着各位玩家去发现无限乐趣。