酷冷至尊 MWE 与 GX 系列电源推出 ATX 3.0 版本，售价 1249 元起

IT之家 11 月 30 日消息，随着 AMD 锐龙 7000 系列处理器、英特尔酷睿 13 代处理器以及英伟达 RTX 40 系显卡的相继发布，新一代硬件的电力需求日益提升，各电源品牌厂商的 ATX 3.0 电源也都在不断更新。

酷冷至尊之前发布了自家 ATX 3.0 的电源系列的情况，包括 V SFX Platinum / V Gold i / MWE 等。近期，MWE Gold V2 黑白两色版本和 GX 系列的 ATX 3.0 电源正式发售，接下来一系列 ATX 3.0 电源都会相继上市。

酷冷至尊 MWE Gold V2 与 GX Gold 1050W/ 1250W 电源迎来了 ATX 3.0 迭代升级版，两款 ATX 3.0 电源首先增加了原生 12VHPWR 线材，符合 ATX 3.0 和 PCIe Gen 5 要求，单根线缆输出功率达 600W，走线也更为美观。同时电源可支持 200% 峰值功率输出能力，也没有取消原有的 PCIe 6+2Pin 线材，仍然向下兼容 RTX 30 系 / RTX 20 系等全系显卡。

MWE 与 GX 系列电源仍旧延续主动 PFC + 全桥 LLC+DC-DC 的设计架构，100% 的全日系电容耐热达 105℃，140mm 静音风扇采取智能温控设计，在 40% 负载以下电源可以实现 0 噪音运行，全模块化布线让用户可以按照自己的需求来进行搭配，还支持 10 年质保。

IT之家了解到，酷冷至尊 MWE Gold V2 与 GX Gold 的 ATX 3.0 电源售价为 1249 元（1050W）和 1449 元（1250W），目前已正式开售。