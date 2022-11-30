Excel 中只需拖拽鼠标就能完成的小技巧

原文标题：《效率快 10 倍！Excel 竟然隐藏了这些做梦都想要的功能！》

哈喽，大家好！我是和 Excel「相爱相杀」的小兰~

在以往的文章中，我们学习了许多快捷键的用法，不用鼠标就能完成，比如：

【Ctrl+T】：超级表； 【Ctrl+E】：智能填充； 【Alt+F1】：快速插入柱状图； ……

但是，Excel 还存在着许多，拖拽鼠标就能完成的工作，熟练掌握使用它们，特别爽！

今天，我就来教大家 7 个这样的小技巧！

一起来看看，你知道几个？

表格区域，想移就移

▋移动某列数据到另一列

方法 ❶：

选中某列数据，将鼠标移至列标交界处、变成黑色十字后，按住左键直接拖动到其他列，松开左键即可。

▲ 数据来源：网易数读（做什么工作最让人头秃？）

如果其他列有数据，松开左键后，需要在弹出的对话框中点击【确定】。

方法 ❷：

选中某列数据，按住右键拖动到指定位置，松开右键，在弹出的选项中选择「移动到此位置」即可。

▋两列 / 行数据互换

方法 ❶：

按住【Shift】键和鼠标左键，拖动到列边线然后松开，两列数据就会交换。行同理。

方法 ❷：

按住右键向右拖动到指定位置 + 1 列，松开右键，在弹出的选项中选择「移动选定区域，原有区域右移」。

敲黑板：

① 使用右键互换行数据时，需要选择「移动选定区域，原有区域下移」；

② 使用右键互换行列数据时，向右、向下拖动，都要将数据拖动到指定位置加 + 1 列 / 行处；向左、向上则不必。

▋移动表格区域

方法 ❶：

全选表格区域，将鼠标移至表格边缘，变成黑色十字后，按住左键拖动，然后松开即可。

方法 ❷：

全选表格区域，将鼠标移至表格边缘，变成黑色十字后，按住右键拖动，在弹出的选项中选择「移动到此位置」。

百变复制，一拖搞定

▋快速复制表格

方法 ❶：

按住【Ctrl】和鼠标左键，可以拖动复制。

方法 ❷：

鼠标右键拖动，选择「复制到此位置」或者「复制选定区域，原有区域右移 / 下移」。

▋快速复制格式

选泽需要复制的格式，按住鼠标右键拖动，在弹出的选项中选择「仅复制格式」。

▋公式转数值

选中公式所在列，按右键拖动到一边，不松开拖回原位置，选择「仅复制数值」。

表格行列，快速插入 / 删除

❶ 按住【Shift】键不松，当光标显示为「双向箭头」时向下拖动；

❷ 向上拖动，则可以快速删除行。

快速插入 / 删除列，方法同上。

好啦，操作部分就讲到这里了，我们再来总结一下：

总结一下

❶ 用鼠标拖一拖，可以对表格区域完成移动、复制、插入 / 删除行列的操作；

❷ 右键拖动，能完成以下工作：

本文来自微信公众号：秋叶 Excel （ID：excel100），作者：竺兰，编辑：紫瑜、竺兰