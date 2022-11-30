中国石化取得氦气提纯技术重大突破：纯度达 99.999%，可年产 20 吨以上

IT之家 11 月 30 日消息，中国石化宣布自主开发的首套氦气提纯装置在重庆石油 LNG 工厂一次开车成功，顺利产出合格高纯氦气。该项目可年产 99.999% 高纯氦气 20 吨以上。

氦气具有密度低、沸点低、导热性好、化学性质稳定等特点，广泛应用于航空航天、电子工业、生物医疗等高新技术领域。但是，我国氦气资源相当贫乏，提氦技术相对落后，超过 95% 的氦气资源依靠进口。

目前，具有实际应用价值的氦气资源仅来源于含氦天然气，需要将氦气进行有效提纯利用。由于天然气尾气成分复杂，其中甲烷、氮气与氦气分子的动力学直径十分接近，因此氦气提取十分困难。

据介绍，本氦气提纯项目采用中国石化北京化工研究院自主研发的高效深度脱氢和膜法氦气分离等关键技术，实现了从工艺开发到工业应用技术的创新和突破。目前，北化院已对相关技术申请中国发明专利 14 件，涉外专利 2 项。IT之家获悉，该项目的氦气来源于重庆石油 LNG 工厂，通过对高含氦、高含氢的工厂尾气进行提纯处理，使之变废为宝，产出 99.999% 的氦气产品。

下一步，中国石化将针对我国氦气资源低丰度的特点开发迭代工艺，继续降低成套工艺的能耗，提升稳定性，持续提升我国氦气生产能力，致力于满足我国经济发展的需求。