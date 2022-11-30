首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 数码之家>影像器材

十铨推出创作者系列 SDXC UHS-II 存储卡，读写速度可达 300MB/s及 260MB/s

2022/11/30 17:23:28 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
评论：
感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 11 月 30 日消息，十铨科技旗下创作者品牌 T-CREATE 今日推出二款具备 IP67 级防尘防水的高阶存储卡：T-CREATE EXPERT 引领者 SDXC UHS-II U3 V90 存储卡及 T-CREATE EXPERT 引领者 SDXC UHS-II U3 V60 存储卡。

据介绍，T-CREATE EXPERT 引领者 SDXC UHS-II U3 V90 存储卡具 UHS 速度等级 U3 和视频速度等级 V90 规格，提供高达 300MB/s及 260MB/s的读写效能，使专业创作者于高画质视频拍摄或 8K、4K Ultra-HD 及 3D 画质录制皆能尽情捕捉精彩画面，充分支持各式专业单眼视频拍摄及录制用途。

T-CREATE EXPERT 引领者 SDXC UHS-II U3 V60 存储卡则为 UHS 速度等级 U3 和视频速度等级 V60 规格，具备 280MB/s与 180MB/s的卓越读写速度

官方表示，EXPERT 引领者 V90 及 V60 二款存储卡具备达 IP67 的防尘防水等级，并通过抗冲击、抗震、防 X 光、耐高低温的严格测试。二款存储卡可向下兼容于 UHS-I 相机、摄像机与读卡器设备，并通过多家高阶相机兼容性验证，亦享有完善的 5 年质保及期间资料救援服务。

IT之家了解到，T-CREATE EXPERT 引领者 V90 存储卡提供自 64GB 至 512GB 的容量选择，EXPERT 引领者 V60 存储卡则有 128GB、256GB 及 512GB 等三款容量规格，全球首波预计将自 12 月底起开始贩卖。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：SD卡十铨

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用