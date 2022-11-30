英伟达 RTX 6000 显卡即将上市：CUDA 核心比 4090 更多，48GB 显存

IT之家 11 月 30 日消息，据 VideoCardz 消息，英伟达现已宣布其新一代工作站 GPU 将于 12 月上市，一些零售商现已开始上架基于 Ada 架构的 RTX 6000 显卡。
据报道，这是一款与 GeForce RTX 40 显卡相同架构的工作站显卡，新款 RTX 6000 基于 AD102 GPU，CUDA 核心数为 18176，比 RTX 4090 多 11%，显存为 48GB，是 RTX 4090 的两倍，功耗为 300W。RTX 6000 的 Boost 频率为 2.5 GHz，与 RTX 4090 相同，GDDR6 显存速度为 20 Gbps。这款显卡现已在多家美国零售商上架，价格 7378 美元（约 52826 元人民币）起。
IT之家了解到，今年 9 月份，英伟达发布了基于全新 Ada Lovelace 架构的 RTX 6000 工作站 GPU，技术特性如下：
第三代 RT Core：吞吐量是上一代的 2 倍，能够同时运行具有着色或去噪功能的光线追踪技术。
第四代 Tensor Core：相比上一代 AI 训练性能提升近 2 倍，扩展支持 FP8 数据格式。
CUDA core：单精度浮点吞吐量最高达到上一代的 2 倍。
GPU 内存：具有 48GB GDDR6 内存，可处理大规模的 3D 模型、图像渲染、模拟和 AI 数据集。
虚拟化：将支持用于多个高性能虚拟工作站实例的 NVIDIA 虚拟 GPU (vGPU) 软件，使远程用户能够共享资源并驱动高端设计、AI 和计算工作负载。
XR（扩展现实）：视频编码性能相比上一代产品提升近 3 倍，可使用 NVIDIA CloudXR 流式传输实现多个 XR 会话同步。