京东方 BOE 全球首发 16 英寸 600Hz 超高刷新率笔记本屏幕，并展示多款新品

IT之家 11 月 30 日消息，据京东方 BOE 官方消息，今日，京东方携 ADS Pro、f-OLED、α-MLED 三大显示技术品牌亮相 2022 世界显示产业大会，展示了多款创新产品。

ADS Pro 展区

京东方带来了 75 英寸超高清显示产品，该产品采用高对比度快速响应负性液晶技术，搭配新一代高画质和低反射技术，可实现 1.14% 超低反射率、DCI-P3 99.5% 超高色域以及 ADS 3000:1 高对比度。同时，它还采用京东方自研的 HSR 超分倍频技术，极大提升画面精细度和流畅度。

IT之家了解到，京东方还带来了一款全球首发 16 英寸 600Hz 超高刷新率的笔记本显示产品，采用氧化物背板工艺，搭配快速响应液晶技术，为游戏竞技带来极致流畅的操作体验。

▲ 75 英寸超高清显示产品

▲ 16 英寸 600Hz 超高刷新率的笔记本显示产品

f-OLED 展区

京东方首款 17.3 英寸超大尺寸折叠 OLED 笔记本产品，屏幕 DCI-P3 色域高达 100%，同时将机身做到了极致轻薄，目前已为华硕独家供屏出货，此外，京东方展示了 360° 内外双向折叠、“Z”字形三折显示等创新柔性显示产品。

▲ 17.3 英寸超大尺寸折叠 OLED 笔记本产品

▲ 360° 内外双向折叠产品

α-MLED 展区

京东方展示了 86 英寸 4K 玻璃基主动式驱动 MLED 背光电视，可以实现 1500nits 极致亮度，超 2000 个分区可实现精细控光，目前已应用于创维高端电视。

34 英寸玻璃基 Mini LED 电竞显示器可实现 165Hz 高刷新率、1ms 极速响应及超低延迟，满足 HDR1000 认证，带来 100000：1 超高对比度的超精细画面。

▲ 86 英寸 4K 玻璃基主动式驱动 MLED 背光电视

▲ 34 英寸玻璃基 Mini LED 电竞显示器