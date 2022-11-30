中国石油在建最大石脑油加氢装置产出合格产品

IT之家 11 月 30 日消息，中油工程旗下企业寰球工程公司 PC 总承包的广东石化项目五联合 300 万吨 / 年石脑油加氢装置在近期顺利产出合格精制石脑油，标志着中国石油在建最大规模的石脑油加氢装置试投产成功。

据介绍，项目团队于 2022 年 6 月 18 日，石脑油加氢装置完成系统吹扫；10 月 11 日完成反应系统干燥及烘炉；11 月 6 日装置开始引油进行冷油运；11 月 24 日，启动 P-1001B，开始注硫、升温硫化；11 月 28 日成功产出合格产品“精制石脑油”。

广东石化项目五联合 300 万吨 / 年石脑油加氢装置占地 14700 平米。以上游常减压装置 Ⅰ、常减压装置 Ⅱ 来的石脑油和加氢处理焦化石脑油为原料，通过加氢反应和分馏过程为下游连续重整装置提供合格原料。

IT之家了解到，石脑油（naphtha）是石油产品之一，又叫化工轻油、粗汽油，是以原油或其他原料加工生产的用于化工原料的轻质油，主要用作化工原料，可分离出多种有机原料，如汽油、苯、煤油、沥青等。因用途不同有各种不同的馏程，中国规定馏程为终馏点 220℃左右。作为生产乙烯的裂解原料时，采用 70℃~145℃馏分，称轻石脑油；当以生产芳烃或高辛烷值汽油为目的时，采用 70℃~180℃馏分，称重石脑油；用作溶剂时，则称溶剂石脑油；来自煤焦油的芳香族溶剂也称重石脑油或溶剂石脑油。