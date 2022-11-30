天马展示首款 VR 显示屏产品，以及多款车载产品

IT之家 11 月 30 日消息，2022 世界显示产业大会今日在成都开幕，天马微电子展示了多款研发新品，包括 27 英寸车载 CTP 一体化大屏、28.5 英寸超高分辨率曲面 In-cell 产品车用显示器、7.5 英寸 P0.47 Mini-LED AM 直显、21.3 英寸 5MM 医疗显示屏和 12.1 英寸工规笔电用显示屏等。

▲ 图自 天马微电子官方，下同

此次天马展示了 28.5 英寸曲面一体化显示屏，横跨主副驾驶视野，将车舱内所有显示任务集于一身，结合了 COG 技术与曲面技术、盒内整合型集成触控技术等六大显示技术。

天马还展示了液晶天线、11.6 英寸分区调光玻璃等展品，其中天马与客户合作开发的反射式液晶相控阵天线主要包括反射式 26GHz 毫米波天线和 200/400GHz 太赫兹液晶天线三款，分别针对 5G 卫通领域的毫米波频段和未来 6G 技术太赫兹频段进行布局，初步测试结果可以满足技术设计需求。

IT之家了解到，天马微电子官方表示，依托成熟的面板工艺，完成铜工艺自动化产线改造，可支持大规模量产、低成本的液晶天线加工，微米级厚铜工艺与液晶天线的匹配度和契合度都很高，已为国内重点客户完成了小批量样品交付。

最后，天马展示了其首款 VR 显示屏产品，这款 3.53 英寸 VR 显示屏采用 LTPS 技术，分辨率达到 3K x 3K，PPI 高达 1200、刷新率 120Hz，以及响应时间 5~6ms。