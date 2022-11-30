谷歌在英国遭 13 万家出版商起诉，被指滥用在线广告主导地位

北京时间 11 月 30 日晚间消息，据报道，谷歌及其母公司 Alphabet 今日在英国被 13 万家网站和移动应用出版商提起集体诉讼，指控谷歌滥用其在线广告业务的主导地位，给竞争对手造成了数十亿美元的损失。

原告方在提交给英国竞争上诉法庭（Competition Appeal Tribunal ）的起诉书中称，谷歌及其母公司滥用其在在线广告领域的主导地位，并以牺牲英国数万家网站和移动应用出版商的利益为代价，为自身牟取巨额利润。

今年早些时候，谷歌在法国已经输掉了一起类似的官司。由于被指不公平地对待使用其在线广告平台的客户，谷歌在法国被罚款 1.50 亿欧元（约合 1.56 亿美元）。

对此，律师事务所 Humphries Kerstetter 的合伙人托比・斯塔尔（Toby Starr）今日表示，这些罚款和全球各地的其他调查，还不足以阻止谷歌的这种不公平行为。

斯塔尔在一份声明中称：“所有这些监管行动，都不足以弥补英国数千家网站和移动应用出版商的损失，他们因为谷歌的行为损失了数十亿美元的广告收入。”斯塔尔还补充说：“弥补这些损失的唯一途径就是发起反垄断集体诉讼。”

早在去年 6 月，欧盟就宣布对谷歌的在线广告业务展开调查，以评估是否违反欧盟的公平竞争法。欧盟委员会当时称，这项调查旨在评估谷歌是否通过技术手段，在网络广告领域打压竞争对手。欧盟调查的重点是，谷歌是否限制第三方公司获取用户数据，同时将数据留给自己使用，从而扭曲了市场竞争。

欧盟反垄断专员玛格丽特・韦斯塔格（Margrethe Vestager）当时称，谷歌既收集广告数据、出售广告位，又充当在线广告中介，几乎存在于在线广告供应链的所有环节。这使得在线广告服务领域的竞争对手很难公平地参与竞争。

对于今天的这起集体诉讼，谷歌尚未发表评论。