小鹏汽车联合创始人、总裁夏珩将辞去董事会执行董事职务

IT之家 11 月 30 日消息，小鹏汽车今日发布公告，公司联合创始人、总裁夏珩将辞去董事会的执行董事职务。据悉，夏珩今后的工作精力将更加聚焦于产品，致力于进一步提升以客户价值驱动的产品竞争力。

据公开资料显示，夏珩毕业于清华大学汽车工程专业。曾工作于广汽研究院，负责广汽新能源汽车及智能汽车的控制系统开发工作。2014 年中，夏珩与何涛、杨春雷共同创办了小鹏汽车。

小鹏汽车今天发布了 2022 年第三季度财报，公司营收同比增长 19.3%；毛利率环比提升，净亏损收窄 12.0%。截至三季度末，小鹏汽车现金储备规模达 401.2 亿元。小鹏汽车预计第四季度交付量 2 万辆至 2.1 万辆；预计第四季度营收 48 亿元-51 亿元。

在新能源车交付方面，小鹏汽车 2022 年第三季度汽车总交付量为 29570 辆，较 2021 年同期增长 15%。2022 年 10 月小鹏汽车总交付量 5101 辆，包括 2104 辆 P7、1665 辆 P5 和 709 辆 G3i。截至 10 月底，小鹏 G9 新车已在中国超过 100 座城市开启规模交付。截至 10 月 31 日，小鹏汽车年内累计总交付量达 103654 辆，同比增长 56%。小鹏汽车预计公司第四季度汽车交付量将在 2 万辆至 2.1 万辆之间。