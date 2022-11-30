realme GT Neo 3T 海外版开启安卓 13 Beta 开放测试

IT之家 11 月 30 日消息，realme 真我宣布在印度推出 realme GT Neo 3T 安卓 13 Beta 开放测试计划，固件版本号为 RMX3371_11.A.08。感兴趣用户，可以前往设置 > 软件更新 > 设置图标 > 试用版 > 提交详细资料 > 立即申请，以申请 realme GT Neo 3T 手机的 Android 13 开放测试计划。被选中参加 realme GT Neo 3T 安卓 13 Beta 开放测试计划用户将在未来几天内收到设备上的固件更新。

IT之家了解到，realme GT Neo 3T 采用骁龙 870 芯片，预装了基于安卓 12 的 realme UI 3.0 系统。该机采用 6.62 英寸 FHD+ 120HzAMOLED 显示屏，后置 6400 万像素主摄像头 + 800 万像素超广角摄像头 + 200 万像素微距摄像头，配备 5000mAh 电池，支持 80W 快充

realme 建议用户在进行安装之前，对其个人数据进行备份。realme 还要求用户在点击现在安装按钮之前，确保他们的设备至少有 60% 的电池续航。值得注意的是，拥有 ROOT 设备的用户没有资格申请该计划。

realme 表示，用户在安装安卓 13 更新后将经历更长的启动时间，启动时间将取决于设备上安装的第三方应用程序的数量。另外，系统将执行应用适配、安全扫描和后台优化，因此在最初的几个周期，电池续航可能会受到影响。

realme 计划为 2021 年和 2022 年推出的一系列设备推出 Android 13 更新。