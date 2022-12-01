美国旧金山批准警察使用遥控武装机器人杀死嫌疑人

IT之家 12 月 1 日消息，美国旧金山的警察将被允许使用遥控机器人来杀死嫌疑人，该市监事会昨晚批准了一项有争议的政策，在公众或警察的生命损失风险迫在眉睫且没有任何其它可用的武力选择时，允许警察机器人作为一种致命的武力选择。

据天空新闻报道，旧金山警察局（SFPD）表示，其不拥有任何预先武装的机器人，也没有计划武装其现有机器。旧金山警察局发言人 Allison Maxie 在一份声明中解释，该局的机器人现在可以配备炸药，以便在极端情况下接触嫌疑人，使暴力、武装或危险的嫌疑人丧失能力，以拯救或防止无辜生命进一步受到威胁。

目前，旧金山警察局拥有 17 个机器人，其中 12 个正在运行。这些机器大致可分为两类：用于远程检查或引爆爆炸物的大型和中型跟踪机器人（如 Remotec F6A 和 Qinetiq Talon），以及旨在被扔到目标区域进行侦察和监视的小型机器人（如 iRobot FirstLook 和 Recon Robotics Throwbot）。旧金山警察局拥有的所有机器人都被设计为主要由人类操作，并具有有限的自动功能。

美国的警察部门已经在使用遥控机器人来杀死嫌疑人，第一起此类事件据信发生在 2016 年，当时达拉斯的警察使用炸弹处理机器人杀死了一名在集会上开枪打死五名警察的狙击手。当时，这一行动因迅速结束了长达数小时的对峙而受到一些人的赞扬，也受到另一些人的批评，称警察在没有用尽其它选择的情况下处决了嫌疑人。当时，达拉斯警察局长大卫-布朗说，警察“认为没有其它选择，只能使用我们的炸弹机器人，在其延长线上放置一个装置，让它在嫌疑人所在的地方引爆。”

美联社新闻报道说，旧金山的该政策经过两个小时的辩论，以 8 票对 3 票获得通过。

该提案受到了许多民权团体的批评。电子前沿基金会（EFF）说，这是典型的警察-军队任务蠕变，即为战区开发的硬件被部署到平民身上的过程。

IT之家了解到，在美国其它一些地方的警察部门已经拒绝了类似的提议，例如奥克兰的警察部门最初批准使用机器人远程杀死嫌疑人，但后来没有解释就推翻了该决定。