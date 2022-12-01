Salesforce 联合首席执行官将辞职，贝尼奥夫将再次独掌公司

北京时间 12 月 1 日早间消息，据报道，当地时间周三，美国商用云计算软件开发商 Salesforce 表示，布雷特・泰勒（Bret Taylor）将于 1 月 31 日辞去联合首席执行官一职。1999 年与他人共同创建这家云软件公司的马克・贝尼奥夫（Marc Benioff）将再次独自执掌该公司。

泰勒于 2016 年加入 Salesforce，当时他将自己的生产力软件初创公司 Quip 卖给了 Salesforce。在 Salesforce 以 271 亿美元收购 Slack 的交易中，泰勒发挥了关键作用，这是该公司有史以来最大的一笔交易。

整整一年前，42 岁的泰勒被 Salesforce 从总裁兼首席运营官的职位提拔起来。贝尼奥夫当时形容泰勒是“一位非凡的行业领袖，为我们的客户创造了不可思议的成功，推动了整个公司的创新。”

鉴于他晋升的速度之快，且获得贝尼奥夫和董事会的信任，因为他的离开十分令人惊讶。两个月前，贝尼奥夫和泰勒还一起在旧金山举行的公司“梦想力量”

该辞职声明也让人怀疑贝尼奥夫是否有能力与和他职位相同的人共事。大约三年前，甲骨文前高管基思・布洛克（Keith Block）也辞去了 Salesforce 联合首席执行官一职，彼时他从首席运营长升任该职位仅 18 个月。

在布洛克成为联席首席执行官后不久，贝尼奥夫对媒体表示，他喜欢让别人分享最高职位的想法，这样他们就可以有一个“分而治之的战略”，这样他就可以花时间做投资、做慈善和培训其他商业领袖。

对泰勒来说，这是忙碌的一年。

在埃隆・马斯克上月完成对 Twitter 的收购之前，泰勒是 Twitter 的董事长。在 9 月份的一次采访中，泰勒表示，在 Salesforce 的客户会议上，这笔交易“并未被经常提及”。从 10 月 26 日起泰勒就没有再发过推文。

“我很感激在 Salesforce 度过的六年美好时光，”泰勒在周三的一份声明中说，“在我加入 Salesforce 之前，马克就已经是我的导师了。有机会与他合作，共同领导世界上最重要的软件公司，对我的职业生涯而言具有决定性意义。经过深思熟虑后，我决定回归创业的本源。Salesforce 从未像现在这样与客户息息相关，它拥有一流的管理团队，公司运转良好，现在是我离开的最佳时机。”

在 Quip 之前，泰勒将 FriendFeed 卖给了 Facebook，并帮助创建了谷歌地图。

根据该公司最新的委托书文件，泰勒在 2022 财年获得了 2280 万美元的总薪酬，其中大部分来自股票奖励。这一数字高于去年的 1390 万美元。文件称，Salesforce 员工去年的薪资中值为 18.1612 万美元。

截至 1 月 31 日，泰勒持有约 8000 万美元的未归属股票，其中大部分来自 Salesforce 收购 Quip 时他收到的限制性股票。委托书文件称，这些限制性股票“按季度等额分期支付，直至 2023 年 8 月，前提是泰勒先生继续在公司工作”。

同样是在周三，Salesforce 公布了好于预期的第三财季业绩。但该公司股价在盘后交易中下跌了 6%。