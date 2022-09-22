Salesforce 预计 2026 财年运营利润率为 25%，提高支出效率

北京时间 9 月 22 日早间消息，据报道，美国企业软件公司 Salesforce 股价周三宣布了新的长期盈利目标，表明该公司致力于提高运营效率。受此消息影响，该股在当天美股盘后交易中上涨近 3%。

在新冠疫情期间，随着居家办公热潮兴起，各大企业纷纷增加了云计算软件的使用率，使得包括 Salesforce 在内的多家云计算软件公司在疫情期间迎来高光时刻。但随着美国物价上涨引发加息，投资者开始抛弃这类股票。

所以，云计算企业的管理层纷纷强调成本节约计划，并提前了盈利时间来重新吸引资本市场的兴趣。Salesforce 也表示将更加谨慎地招募人才。

该公司 CFO 艾米・维沃（Amy Weaver）还在投资者开放日上进一步披露了 2026 财年的新目标。她透露，Salesforce 计划将运营利润率调整至 25%，而一年前披露的 2023 财年运营利润率目标仅为 20%。而在截至 7 月 31 日的季度内，该公司实现运营利润 19.9%。

Salesforce 表示，该公司计划调整销售和营销开支，通过增加自助服务、合作伙伴联盟和提高销售人员的效率，在 2026 年之前将此控制在收入的 35% 以下。在营销方面，该公司希望依靠专有营销渠道。按照美国通用会计准则（GAAP）计算，7 月季度的销售和营销费用占到 Salesforce 营收的 44% 以上。

此外，Salesforce 还计划对通用和管理费用加以控制，一定程度上通过评估混合办公场所的房地产资产来实现。

维沃重申了一年前宣布的 2026 财年 500 亿美元的营收目标，但她表示，这一数字目前要考虑这一年间产生的 20 亿美元的汇率损失。

Salesforce 股价周三在纽交所报收于 147.63 美元，较前一交易日下跌 1.45%，创下 52 周新低。维沃表示，该公司已经开始通过首个股票回购项目回购自家股票。