Macintosh 复古风，67W 氮化镓充电器 Retro 67 半小时可让 iPhone 充至 50%

IT之家 12 月 1 日消息，援引国外科技媒体 iMore 报道，Shargeek 正在 Indiegogo 平台众筹名为 Retro 67 的氮化镓快充头。这款快充头最大的亮点在于采用了 Macintosh 复古风设计，体积比 Zippo 打火机略大，并配有专用的 LED 屏幕可以显示电力输出状态，在闲置状态下可以显示黑客帝国电影中的“矩阵数字雨”效果。

IT之家了解到，Retro 67 快充头兼容从 iPad Pro 到 MacBook Air 等各种苹果设备，充满 MacBook 只需要 2 个小时，给 iPhone 充电至 50% 只需要半个小时。

Retro 67 有三个端口可供三个设备使用，它能智能地分配其电源输出，以确保最需要能量的设备能最快地获得能量。例如，在三个端口都被占用的情况下，顶部的两个端口将为 iPhone 和 iPad 提供 15W 的功率，而底部的端口则为 MacBook 提供 45W 的功率需求。内部主动保护系统每小时检查产品温度 180000 次，并提供过流、过载、过压、欠压和短路保护。

目前 Retro 67 快充头早鸟价格为 39 美元，预估正式上市发售之后售价为 79 美元，这款快充头将于 2023 年 3 月发货，配套的电缆和国际插头适配器单独出售。