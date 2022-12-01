扎克伯格炮轰苹果利用 App Store 控制对手，拿走多数利润

12 月 1 日消息，美国当地时间周三，Facebook 母公司 Meta 首席执行官马克・扎克伯格（Mark Zuckerberg）力挺推特新老板埃隆・马斯克（Elon Musk），炮轰苹果在应用商店政策方面的立场不够中立，存在利益冲突。

扎克伯格周三在《纽约时报》DealBook 大会上接受采访时表示：“由一家公司（苹果）控制设备上的应用程序体验是有问题的，我不认为这是一个可持续发展的好地方，移动生态系统的绝大部分利润都流向了苹果。”

扎克伯格将苹果和谷歌进行了对比。后者允许用户自由下载应用程序到他们的安卓智能手机，而不需要依赖谷歌应用商店。他说:“谷歌总是这样做，这样你就可以使用其它应用商店，直接与手机制造商合作。这也是我们打造 VR 和 AR 头显时给出的承诺。”

长期以来，苹果以及谷歌母公司 Alphabet 实施的应用商店政策和收取应用内购买佣金的做法，始终是寻求接触广泛受众的科技公司的争论点。马斯克在收购推特后也加入了这一行列，他在本周发布了一系列推文，谴责苹果收取的高额费用和对应用销售的限制。马斯克表示，苹果还曾威胁要将推特从应用商店中下架。

扎克伯格认同马斯克的某些观点。他称苹果针对应用程序的内容审核规则存在“利益冲突”，因为它们往往针对苹果自家应用的竞争对手。这让苹果“不仅仅是一个关心用户利益的管理者”。由于苹果收紧了隐私政策，限制了跟踪用户和通过广告定位用户的方式，Meta 的收入受到了沉重打击，该公司今年市值已缩水三分之二。

长期以来，苹果首席执行官蒂姆・库克（Tim Cook）一直对 Facebook 依赖用户数据的业务持批评态度，甚至将该公司的算法模型与极端组织采取的暴力行动联系起来，原因是该应用程序推荐内容的方式有问题。

扎克伯格周三表示，苹果不是中立的角色，有很多自己的“战略利益”需要考虑。

被问及马斯克管理推特的方式时，扎克伯格的评论有些含糊其辞。他说：“我猜测有些方式会奏效，而另一些则不会。我认为，事态后续的发展将非常有趣。”至于 Meta 是否会像推特最近所做的那样，允许美国前总统唐纳德・特朗普（Donald Trump）重返 Facebook，扎克伯格表示，该公司的监督委员会将做出最终决定。

在采访中，扎克伯格还被问及对待元宇宙的态度。他辩称，认为 Meta 完全专注于元宇宙的想法“基本上是错误的”。他说，即时通讯程序 WhatsApp 将是他的下一个主要盈利目标，因为该平台“基本上还没有得到开发”。