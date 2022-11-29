2022 年美科技界的八大败笔：马斯克、扎克伯格成难兄难弟

北京时间 11 月 29 日消息，对于美国科技行业来说，2022 年是艰难的一年。科技巨头纷纷削减开支、大幅裁员。这一年，埃隆・马斯克 (Elon Musk) 豪掷 440 亿美元收购推特，然后将它“摧毁”。马克・扎克伯格 (Mark Zuckerberg) 豪赌元宇宙，换来的是一句“我错了”。

马斯克和扎克伯格今年都有败笔

在这即将过去的一年，科技界有哪些事情值得深思，哪些失败能够让人从中吸取教训呢？以下是外媒盘点的 2022 年科技界的八大败笔。

1.马斯克摧毁推特

亲眼目睹一场火车失事事故可能会让人感到惊心动魄，但是现在似乎没有比推特更劲爆的事情了。过去几年，脸书、Instagram、YouTube 和 TikTok 都有自己的麻烦，从政治争议到数据隐私问题，但是在马斯克 10 月 27 日斥资 440 亿美元收购推特之前，几乎没有公司面临过推特这种自我强加的生存风险。虽然才过去一个月，但是剧情已经很狗血了。

马斯克对推特都做了什么？他裁掉了一半公司员工，然后意识到公司还需要有人维持运营，于是又厚着脸皮召回被裁的部分员工；为了收购推特，他向银行借了 130 亿美元，在偿还截止日期就要到来时，他公开讨论了推特申请破产的可能性；他强推更为“硬核”的推特 2.0 版本，要求员工效忠于他，导致 1200 名员工离职；他还推出了付费认证功能，一经推出就引发不法分子假冒大品牌发布误导性推文，造成严重后果；他恢复了美国前总统特朗普等人的被禁账号，放松内容审核，引发广告商逃离。

图 2：马斯克

很明显，马斯克在达成收购推特的交易后，几乎立刻就产生了“买家懊悔”的心情。但是如果他打算致力于这项交易，就应该制定某种策略，他不应该是个天才吗？但是相反，目前为止，他只是发布了一条又一条荒谬的推文。

2.扎克伯格搞砸元宇宙

元宇宙可能代表着未来，但还没有那么快。一年多前，脸书全力押注元宇宙，并将自己改名为 Meta，以体现 CEO 扎克伯格对这个新虚拟平台的承诺。

但是，元宇宙并没有像预期的那样发展，Meta 却已经真正感受到了痛苦。在脸书对一个尚未起飞的平台进行投资的同时，该公司的核心广告业务也因经济疲软而步履蹒跚。结果，Meta 被迫裁掉了 1.1 万名员工，占 Meta 员工总数的 13%。扎克伯格也为自己战略转型罕见地公开致歉：“我错了，我要为此负责。”

而且，Meta 还涉嫌“造假”。在今年的 Meta Connect 大会，Meta 推出了新款头戴设备 Quest Pro，但反响不温不火，它的售价为 1,500 美元，并不适合消费者使用。更受关注的反倒是扎克伯格的虚拟化身有腿了。但是真实情况是，这只是经过预先渲染、依靠第三方动作捕捉技术实现的数字腿，并非模拟用户动作的“真腿”。扎克伯格的元宇宙梦想任重道远。

3.加密货币交易所 FTX 崩盘

今年年初时，非同质化代币 (NFT) 还备受追捧，即使地球上的大多数人不知道它们是什么。比特币和其他加密货币也在飞速发展，FTX 还不是一个家喻户晓的名字。

现在，11 个月过去了，比特币和加密货币市场的其他币种仍无法从一场大崩盘中恢复过来，这场崩盘在今年夏天抹去了 2 万亿美元的市值。本月，领先的集中式加密交易所 FTX 在竞争对手币安退出收购计划后倒闭。随后展开的调查显示，FTX 原来是一个存在流动性问题和严重风险问题的脆弱平台，这些问题最终都爆发了。

图 3：FTX 倒闭

这个案例提醒人们，尽管加密货币在过去几年里不断崛起，但这些收益无法得到保证。这还提醒人们，在理财方面，或许一些久经考验的商业基本面确实很重要。

4.芯片短缺难解决

芯片短缺造成了汽车、显卡等各类产品的短缺，最大原因之一就是亚洲疫情引发的经济放缓带来的连锁反应，尤其是对半导体等零部件的影响。这种情况暴露了一个事实，那就是世界严重依赖少数几个供应商提供几乎所有东西都需要的小芯片。

一年前，英特尔制定了在美国恢复芯片制造的宏伟计划，并投资下一代工具以实现这一目标。但去年 10 月，英特尔遭遇了重大挫折，当时该公司公布的第三季度利润较上年同期下降 85%，并警告称全年销售额将低于预期。这是一份粗略的报告，但同时也提醒人们，英特尔让美国在芯片领域更加自给自足的雄心，还需要数年时间才能成为现实。

5.人工智能并没有那么可怕

很多人都在谈论人工智能的危险以及这项技术的发展方向。谷歌软件工程师布莱克・莱莫因 (Blake Lemoine) 将这些担忧进一步深化，他公开表示谷歌的人工智能系统具备了感知力，随后被谷歌谷歌解雇。尽管莱莫因有这样的担忧，但是人工智能系统似乎不会很快跨越这条线，具备感知能力。

6.谷歌大肆渲染的游戏服务关闭

图 4：谷歌关闭 Stadia 游戏服务

2022 年，人们告别了一些著名的服务，即使是那些曾经大肆宣传的产品或服务也可能在瞬间消失。谷歌的云游戏服务 Stadia 便是如此。该服务在两年前推出，旨在彻底改变人们的游戏方式。但是，谷歌将在明年 1 月份关闭它。云游戏服务本应该是一个容易处理的平台，特别是玩家在疫情期间花了更多时间玩游戏，但它受到早期技术故障的困扰，公司内部似乎缺乏兴趣和投资。而且，Xbox 和 PlayStation 等平台的云游戏竞争也很激烈。

7.科技产品涨价

通货膨胀是今年的热门词汇，很多人都感受到了物价上涨的影响。在加油站，在超市，在科技界，它都在冲击着我们。Meta 曾对其虚拟头戴设备的价格进行补贴，以促进用户的使用。该公司现在将推出两年的 Quest 2 的价格提高了 101 美元，至 400 美元。本月早些时候，YouTube Premium 会员的月订阅价格上涨了 5 美元，达到 23 美元。迪士尼 + 在 8 月份提高了收费，苹果也在 10 月份提高了各种 Apple Music 和 TV Plus 计划的价格。

8.购物节太多了

亚马逊一年一次的购物节 Prime Day 通常在 7 月举行，但这家电商巨头在今年 10 月份推出了第二个 Prime Day 购物节。这种为期两天的促销活动办了两次，但是很明显，顾客的兴趣远远不及夏季的 Prime Day 购物日。考虑到它的举办时间是在黑色星期五的一个多月前，亚马逊没有做得更好真是让人震惊。