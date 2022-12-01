国家邮政局：2022 年我国快递业务量提前七天超千亿件

IT之家 12 月 1 日消息，据国家邮政局网站，今日上午 8 时 10 分，国家邮政局快递大数据平台实时监测数据显示，一箱从福建省漳州市平和县发往厦门市的蜜柚，成为 2022 年第 1000 亿件快件，快递业务量比去年提前 7 天达到千亿件。

国家邮政局表示，加快农村寄递物流体系建设，是“十四五”期间邮政快递业的重点任务。下一步，国家邮政局将大力推广农村寄递末端共同配送。针对农村快递成本高、收益低的实际，鼓励资源整合共享，推动农村邮政、快递、交通等各类主体深化合作，共建农村寄递公共配送中心，发展末端共同配送。同时，大力推进村级寄递物流综合服务站建设。在部分品牌服务进村的基础上，通过站点建设，固化进村成果，进一步提升农村群众对快递服务的感知度，引导更多品牌进村。此外，进一步畅通农产品上行的寄递渠道。组织开展农村电商快递协同示范创建工作，持续打造快递服务现代农业金牌项目，发挥典型引领作用，增强农村快递可持续发展能力，更好服务乡村振兴。

从国家邮政局公布的 2022 年 10 月邮政行业运行情况来看，10 月份，邮政行业寄递业务量完成 122.1 亿件，同比下降 0.7%。其中，快递业务量完成 98.6 亿件，同比下降 0.9%；邮政寄递服务业务量完成 23.5 亿件，同比增长 0.1%。

IT之家了解到，1-10 月，邮政行业寄递业务量累计完成 1135.2 亿件，同比增长 4.5%。其中，快递业务量累计完成 898.7 亿件，同比增长 3.6%；邮政寄递服务业务量累计完成 236.5 亿件，同比增长 8.1%。