效力 7 年，微软宣布初代 Surface Hub 55/84 已停止支持

IT之家 12 月 1 日消息，援引国外科技媒体 NeoWin 报道，微软于 7 年前推出 Surface Hub 55 和 Surface Hub 84 两款产品，主要面向企业、教育场景作为数字协作工具而制造推广的。微软宣布这两款初代 Surface 设备已经于 11 月 30 日停止支持，之后不再向这两款设备提供新固件和驱动程序，但会提供系统更新。

这两款初代 Surface Hub 支持最多 100 点的多点触控，同时支持 3 根 Surface Pen 手写输入。在规格上，这两款设备搭载第四代英特尔酷睿 i7 / i5 处理器（这些处理器不支持 Windows 11），系统上运行基于 Windows 10 改造的 Windows 10 Team 系统。其中 Surface Hub 84 最高提供 4K 120Hz 屏幕，而 Surface Hub 55 则最高提供 Full HD 120Hz 屏幕。

IT之家了解到，两款初代 Surface Hub 并非唯一停止支持的 Surface 设备，在 11 月微软宣布对支持 LTE 的初代 Surface Go 停止支持。而此前微软已经宣布，Surface Laptop 2 将于 12 月 27 日停止支持。