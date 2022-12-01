小米智能门锁 E10 上架，预售价 799 元

IT之家 12 月 1 日消息，小米智能门锁 E10 已经上架京东开启预售，预售价 799 元，预售赠 NFC 门卡，预计 12 月 7 日开售。

IT之家了解到，小米智能门锁 E10 支持多种便捷开锁方式，包括指纹、长期密码、周期 / 一次性密码、NFC、蓝牙钥匙、小米手表、小米手环。将安全性更高的一体化半导体指纹识别模组融于智能门锁把手，精准识别指纹信息，下压把手时可顺势开锁，指纹识别率达 99%，0.5 秒即可识别。

小米智能门锁 E10 集成智能门铃，访客到访时主动按下门铃，门锁内外面板均可发声响铃提醒，米家 App 也会在手机端同步发出提醒通知。支持小米智能生态联动，搭配具备蓝牙网关功能的设备共同使用，即可与多种智能家居设备联动，实现回家开门即开灯、开空调；离家关门按下外门锁面板布防按键关闭智能家电、风扇，扫地机器人开始清扫。搭配具备蓝牙网关功能的设备共同使用，可通过手机远程查看家中门锁消息提醒、操作日志等状态。主人在房间内还可以通过米家 App 使用蓝牙开锁。

小米智能门锁 E10 采用三防智能锁体，将离合内置于智能锁体，配合贯穿锁体结构的直插式 C 级锁芯，更有效的防止外力拆卸外面板后直接开门、防暴力下压外把手开门。同时锁体中内置智能传感器，可精准监测门虚掩状态及时提醒。

小米智能门锁 E10 提供 12 个月超长续航，采用 4 节 5 号电池供电，超长续航可长达 12 个月，电量耗尽情况下可采用外门锁 Type-C 接口连接移动电源应急供电开锁。提供 3 年免费保修，首次免费上门安装。