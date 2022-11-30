小米 13 Pro 搭载徕卡 75mm 浮动长焦镜头，“超级特写”样张发布

IT之家 11 月 30 日消息，小米现已宣布小米 13 全系搭载徕卡 75mm 人文长焦镜头，f / 2.0 超大光圈。此外，小米 13 Pro 搭载的是徕卡 75mm 浮动长焦镜头，内置浮动对焦镜组，官方称对焦技术源自单反，超大对焦范围。

按照小米的介绍，在浮动对焦镜组的加持下，小米 13 Pro 可实现远景和近景的快速切换，拍特写时可实现 10cm 最近对焦。

以下是小米官方发布的「徕卡超级特写」样张：

IT之家了解到，在影像方面，小米 13 Pro 搭载与索尼联合研发的 IMX989 一英寸主摄，与徕卡联手打造“徕卡光学镜头”，还有 HyperOIS 超级光学防抖。此外，Ultra 能力将全面下放，小米 13 系列搭载 Ultra 同款徕卡光学镜头，提供徕卡原生双画质、大师镜头包，还有万物追焦、闪电连拍等功能。

配置方面，小米 13 全系搭载第二代骁龙 8 处理器，还有最新一代 LPDDR5X 8533Mbps 内存和 UFS 4.0 闪存，全系支持 IP68 防尘防水。其中小米 13 采用定制高端 OLED 直屏，视觉四等边，三边 1.61mm，最宽也仅 1.81mm，屏占比高达 93.3%，内置 4500mAh 电池，是历史上小米旗舰机的续航之王。

小米 13 系列 & MIUI 14 新品发布会将于 12 月 1 日（周四）晚七点举行。