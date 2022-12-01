你是其中一员吗？报道称今年年底 5G 用户规模将突破 10 亿

IT之家 12 月 1 日消息，援引国外科技媒体 CNET 报道，根据爱立信本周三公布的最新《Ericsson Mobility Report》报告，到 2022 年年底全球将有超过 10 亿人加入到 5G 网络中。

IT之家了解到，报告中指出在今年第三季度（7-9 月）全球 5G 新增用户为 1.1 亿，总人数达到 8.7 亿。爱立信预估在 2022 年年底全球 5G 用户规模将突破 10 亿，这意味着 5G 网络会比 4G 网络更快突破 9 位数大关，其扩展速度是有史以来最快的。

爱立信网络主管弗雷德里克・杰伊德林（Fredrik Jejdling）表示：“全球通信服务提供商继续部署 5G，固定无线接入（Fixed Wireless Access）正在加速。全球移动网络数据流量实际上每两年就会翻一番”。

报告中还指出，4G 网络在今年第 3 季度同样处于增长状态，新增了 4100 万用户，预计到今年年底，它们将达到 52 亿的峰值，而移动用户总数预计将超过 84 亿。根据报告，到 2028 年，5G 预计将达到全球 50 亿用户，占所有网络用户的 55%。2028 年的整体移动用户数预计将超过 92 亿。