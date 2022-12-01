研究证明：适度压力对认知有利，但不是每个人都受得住

这项科研发现，别被领导知道。

适度压力对你的大脑认知有利。

职场毒鸡汤？上司 PUA 新话术？

Nonono！

该结论是佐治亚州大学科研工作者们的一项新发现。

他们认为，中低水平压力有益于神经认知，比较明显表现之一，就是改善工作记忆。

其背后，还有一套社会心理压力产生的兴奋模型。

当然，科研者也指出，压力程度很难把握，一旦超过就变得有毒。（打工人是不是松了一口气？）

该结论已在 Reddit 上大火，3.2k 赞，网友纷纷热议。

有人留言，能解决的压力确实有益，但不能解决的，就非常恼人。

也有网友表示，自己在工作记忆方面欠缺，同时还承受着巨大的压力。

所以，具体研究都说了什么？

适度压力有益认知

此前已有不少研究证实了高强度压力对认知能力的损害，这点，打工人们或多或少也都了解一二。

但这回，科研工作者认为低水平，甚至中等程度压力能形成一套环境应对机制，有助于让打工人搬砖更高效。

为此，他们给出一个模型，将感知压力程度与认知功能视为一条曲线。临界点之前为正相关，此后，两者呈负相关：

为证明上述观点，科研者参考了人类连接组计划中的数据，其中包括 1206 名健康的年轻人，年龄 22-37 之间，没有神经系统疾病及精神疾病史，心理压力状态正常。

上述样本中，科研者重点关注了工作记忆（WM）系统的表现。

所谓工作记忆，并不仅是「职场打工」的一种能力，这是一个记忆容量有限的认知系统，用于暂存信息，对人类推理决策能力有关键影响，被视为认知中枢。

测试工作记忆的方式为 N-back 任务，即，让参与者在看到一幅图像后，回忆所见到图像与此前第 N 个图像是否相同。

为观察该系统运作，团队参考了核磁共振图像，确定了 9 个与工作记忆相关的感兴趣区域（ROI）：

根据初始相关性分析，上述 9 个区域均与工作记忆任务运作，表现出了显著关联。

有意思的是，右脑感兴趣区域（2-5）相对左脑（7-10）更强。

接着，科研工作者以右脑为重点，研究了不同压力水平对感兴趣区域 (ROI) 活动性影响，进而观察个体的工作记忆表现。

这其间，他们发现对于大部分参与者，压力适量升高与工作记忆相关神经激活呈现了正相关，从而，优化了工作记忆的表现。

反之，如果继续增强感知压力，工作记忆激活性和行为表现就会呈现下降状态，这也验证了更高水平感知压力对神经认知有毒的论点。

科研者将压力程度与工作记忆任务表现关联，得到下面曲线，其中橙色为平均值曲线，能看出少量压力程度下，其工作记忆任务表现会有所增长。

同样有意思的是，不同人对相同压力水平产生的表现差异明显。

研究者按「心理社会资源」不同，将其进一步分类。具体来说，自我效能、社会资本、友谊、生活意义与目的感更强的人，「心理社会资源」数值更多。

从上图能明显看出，「心理社会资源」较多者在面对压力时，其工作记忆表现更强。

科研者将「心理社会资源」与压力以及感兴趣区域（ROI）表现之间的关系，用下面模型表示：

最后问问，你觉得自己面对压力表现会更好么？

参考链接：

[1]https://www.reddit.com/r/science/comments/z24jmj/low_to_moderate_stress_is_good_for_you_research/

[2]https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0028393222002135?via%3Dihub

本文来自微信公众号：量子位 （ID：QbitAI），作者：詹士