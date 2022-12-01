吉利推出新能源车限时保价政策：涵盖吉利 / 几何 / 领克部分车型

IT之家 12 月 1 日消息，在 2022 年新能源汽车购置补贴即将截止之时，吉利汽车集团针对旗下产品，推出新能源车限时保价政策，涵盖吉利、几何、领克品牌旗下的产品。

据官方信息，吉利汽车集团承诺，在 2022 年 12 月 31 日 24：00 前完成定金支付的订单，可享受 2022 年国家新能源补贴，其中包括以下车型：几何 G6、几何 M6、几何 A、几何 C、几何 E、星越 L Hi・P 增程电动、吉利帝豪 L Hi・P、领克 01 EM-P、领克 05 PHEV、领克 06 PHEV。

根据《财政部 / 工业和信息化部 / 科技部 / 发展改革委关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，2022 年新能源汽车购置补贴政策，将于 2022 年 12 月 31 日截止。也就是说 2022 年 12 月 31 日之后上牌的新能源车辆，将不再享受相关补贴 (其中纯电车型补贴为：7280-12600 元 / 台，插电混动车型补贴为：4800 元 / 台)。

IT之家了解到，小鹏汽车官方昨日也宣布推出限时保价政策：在 2022 年 12 月 31 日 24:00 前完成定金支付的订单，可享受 2022 年国家新能源补贴，由于上牌时间导致的补贴差额由小鹏汽车承担。11 月 27 日，长安汽车旗下新能源品牌长安深蓝发布类似公告称，长安深蓝承诺在 2022 年 12 月 31 日前下定并锁单，并且订单满足 2022 年新能源国补申领条件的客户，2022 年新能源国补政策的差额（不含地方补贴）由长安深蓝补贴，用户仍按照下定锁单时指导价支付。