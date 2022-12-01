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《数码宝贝世界：新秩序》上架 Steam， 预计明年 2 月 22 日发售

2022/12/1 14:19:56 来源：IT之家 作者：梦泽 责编：梦泽
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IT之家 12 月 1 日消息，《数码宝贝世界：新秩序》Steam 页面于今日上线，根据万代南梦宫此前公布的预告画面显示，该作预计将于明年 2 月 22 日发售，支持繁体中文。

《数码兽世界：新秩序》是 2016 年由万代发售的索尼 PSV 平台游戏，类型是育成 RPG。游戏的整体玩法以“玩家与搭档数码兽一起冒险的乐趣”这一原点为主题。本次上架的是 2016 年《数码兽世界：新秩序》的强化版，将同时登陆任天堂 Switch 与 Steam。

本作的主角「拓人」与「诗希」为暂停社团活动，专心准备考试的高三学生。

从小就对数码宝贝充满热情，甚至在小学 5 年级时曾赢得全国大赛。

某天在启动了当时于大赛获得的 Digivice 后，不知为何地被召唤至数码世界。

主角将活用伙伴数码宝贝的特性，于数码世界展开冒险，并设法返回现实世界。

拓人

诗希

游戏介绍：

本作继承「数码世界」系列系统，要「培育」有寿命的数码宝贝，一起在数码世界中「冒险」，以及与其他野生数码宝贝「战斗」，是款养成系 RPG。主角是突然穿越到数码世界的高中三年级学生。为了拯救面临危机的数码世界，与 2 只数码宝贝一起踏上旅程。

最低配置:

  • 需要 64 位处理器和操作系统

  • 操作系统: Windows 10 (64 bit only)

  • 处理器: Intel Core i3-2100 or AMD FX-4300

  • 内存: 4 GB RAM

  • 显卡: NVIDIA GeForce GTX 560, 1 GB or AMD Radeon HD 6870, 1 GB

  • DirectX 版本: 9.0

  • 存储空间: 需要 7 GB 可用空间

首支宣传视频：

游戏截图：

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关键词：数码宝贝

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