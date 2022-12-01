《数码宝贝世界：新秩序》上架 Steam， 预计明年 2 月 22 日发售

IT之家 12 月 1 日消息，《数码宝贝世界：新秩序》Steam 页面于今日上线，根据万代南梦宫此前公布的预告画面显示，该作预计将于明年 2 月 22 日发售，支持繁体中文。

《数码兽世界：新秩序》是 2016 年由万代发售的索尼 PSV 平台游戏，类型是育成 RPG。游戏的整体玩法以“玩家与搭档数码兽一起冒险的乐趣”这一原点为主题。本次上架的是 2016 年《数码兽世界：新秩序》的强化版，将同时登陆任天堂 Switch 与 Steam。

本作的主角「拓人」与「诗希」为暂停社团活动，专心准备考试的高三学生。

从小就对数码宝贝充满热情，甚至在小学 5 年级时曾赢得全国大赛。

某天在启动了当时于大赛获得的 Digivice 后，不知为何地被召唤至数码世界。

主角将活用伙伴数码宝贝的特性，于数码世界展开冒险，并设法返回现实世界。