AITO 问界系列 11 月交付 8260 辆未能破万，官方称受疫情反复及供应链紧张影响

IT之家 12 月 1 日消息，赛力斯旗下高端新能源汽车品牌 AITO 公布了 11 月交付数据，问界系列 11 月交付量达到 8260 辆，相比上个月有大幅下降，没有实现交付破万。

AITO 官方表示，受疫情反复及供应链紧张等多重影响，尤其是 11 月以来，重庆等多地疫情给企业生产交付等环节均带来一定压力，赛力斯重庆工厂，部分 AITO 用户中心和部分华为体验店受到了较大冲击，面对挑战，华为和赛力斯多措并举，攻坚克难，行稳致远，持续推动产能与交付。

11 月 16 日，AITO 问界 M7 迎来了首次 OTA 重磅升级，新增大小功能点 96 项，涉及电气、动力、座舱、辅助驾驶、车身、增程、网联七大领域，超级桌面、时光壁纸、ENC 增程器主动降噪、下坡能力回收强度自适应等亮点不断。而在 11 月举办的华为开发者大会上，余承东还宣布 AITO 问界全系列车型将在明年第一季度升级 HarmonyOS 3。

IT之家了解到，赛力斯集团也公布了 2022 年 11 月的产销数据，11 月新能源汽车产量达 12838 辆，同比增长 158.21%；销量达 11661 辆，同比增长 154%。

其中，赛力斯汽车 11 月产量达 8646 辆，同比增长 391.53%；销量达 8262 辆，同比增长 335.07%。

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