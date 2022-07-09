华为合作车陆续亮相华为门店，北京地区授权店已超 20 家

IT之家 7 月 9 日消息，余承东在第十四届中国汽车蓝皮书论坛上称，华为在汽车上投入很大，一年花掉十几亿美元，但该业务目前也是华为唯一亏损的业务。同时，他还表示华为在对汽车人才吸引上下了大功夫，目前有超 7000 人直接参与相关工作，间接投入者超过 1 万人。

据《证券日报》，华为 AITO 区域经理表示，目前线下渠道正在大力铺设中，虽然受疫情影响延缓了部分二线、三线地区扩张，但在主流城市进行覆盖已经是华为的目标。

“仅在北京地区，目前可销售汽车的授权体验门店有 20 多家，承接售后业务的用户中心年底前将从 4 家扩到 7 家”。

IT之家曾报道，华为 7 月 4 日为其合作的智能汽车品牌 AITO 正式推出了旗下第二款产品 —— AITO 问界 M7。新车定位豪华智慧大型电动 SUV，31.98 万元起。

据《证券日报》，华为门店负责人透露，目前问界 M7 在全国的样车还比较少，“现在预订，也要到 8 月中下旬才可以交付”“新款车预售情况高于预期，这主要得益于知名度和市场认可度的提高，但渠道还需进一步打开。”

此外，华为人士还透露：今年华为会加大线下店的开拓力度，也就是以入驻华为终端门店为主，以“华为授权体验店”的形式存在，并将会适当对部分门店进行改造，增加汽车展示和销售占比。

华为在 2021 年 12 月 23 日发布了 AITO 问界 M5，并在 3 月 5 日开启交付。根据乘联会数据，这款车型 3 月交付 3045 辆，4 月未知，5 月交付 5033 辆，前五个月已经交付 13199 辆，而官方给出的 6 月销量为 7021 辆，前 6 个月总计 20220 辆。

根据华为最新数据，开订 72 小时内，AITO 问界 M7 的订单已超过 6 万台，预计将于 8 月交付首批车型。