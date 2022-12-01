山灵 EA5 Plus 流媒体功放一体机开售：售价 5980 元，支持 100W*2@4Ω 功放输出

IT之家 12 月 1 日消息，山灵宣布，EA5 Plus 流媒体功放一体机已上架，零售价 5980 元。在前作 EA5 的基础上，EA5 Plus 在保持总体配置不变的前提下，采用全新的功放模块，输出功率进一步提升至 100W*2@4Ω，可以更加自如地驱动各种无源音箱。

EA5 Plus 流媒体功放一体机支持 100W*2@4Ω 功放输出，6.35mm 耳机输出，采用深度定制安卓系统，支持 AK4493EQ DAC 芯片，支持 AGLO 音频技术，采用 CPAF 低通滤波技术，支持 App 投屏控制，采用分离式电源设计，支持 PCM768 / DSD512。

据介绍，山灵 EA5 Plus 搭载深度定制安卓操作系统，山灵独家 AGLO 技术打破安卓 src 限制，本机内置主流音乐 App，包括 HiFi 云曲库 / Apple Music / QQ 音乐 / 酷狗音乐 / Spotify /Tidal/ Deezer / Qoboz / Amazon。

IT之家获悉，山灵 EA5 Plus 采用黑色机身，全镀金按钮，4.7 英寸夏普 LCD 触控面板镶嵌其间。数字部分电源采用开关电源变压器搭档稳压电路，既确保供电的迅速及时，又能减少波动，增强电源稳定性，同时特别添加了固定胶以抑制细微震动。

不仅是安卓，EA5 Plus 还支持 DLNA、AirPlay 功能，轻松实现多种场景下的流媒体播放；加入 NAS 功能，可实现海量资源播放。

EA5 Plus 最高可支持至 PCM768kHz / 32bit，支持 DSD256 硬解，DSD512 软解，并支持 MQA 解码，最高可 8 倍展开。