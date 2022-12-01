联想 K14 / K14 Note 手机现身 Google Play 控制台：搭载紫光展锐 T606 / 联发科 MT6769 芯片

IT之家 12 月 1 日消息，两款联想手机已经在 Google Play 控制台现身。联想 K14 和 K14 Note 是在特定地区专注于低端的产品，它们是翻版的摩托罗拉手机。例如，联想 K13 是摩托 E7i Power 的变体。联想 K13 Note 是翻版 Moto G10。

联想 K14 使用紫光展锐 Unisoc T606 芯片，采用 2GB 内存，搭载 720 x 1600 分辨率显示屏，运行安卓 11 系统，这款手机预计是翻版 Moto E20。更具体配置为 6.5 英寸显示屏，1300 万 + 200 万像素后置摄像头，500 万像素自拍相机，4000mAh 电池，10W 充电。

IT之家获悉，联想 K14 Note 采用联发科 MT6769，这可能是 Helio G80 或 G85 芯片。搭载 4GB 内存，1080 x 2400 分辨率显示屏，运行安卓 11 系统。这款手机可能是翻版 Moto G31。

联想 K14 Note 预计采用 6.4 英寸 AMOLED 显示屏，5000 万像素主摄像头，800 万像素超广角摄像头和 200 万像素微距摄像头，前置 1300 万像素自拍相机，还有 5000mAh 电池。