腾讯发布第七代云服务器实例 S7 / M7：搭载英特尔第四代至强可扩展处理器 Sapphire Rapids

IT之家 12 月 1 日消息，在 2022 腾讯数字生态大会上，腾讯发布了第七代云服务器实例 S7 / M7，搭载第四代英特尔至强可扩展处理器 Sapphire Rapids。官方表示，该全新云实例兼备硬核存储与极速网络，并在腾讯云星星海自研服务器与银杉自研智能网卡加持下实现性能、安全和可靠性的全面升级。

英特尔和腾讯在数据中心服务器和解决方案层面保持合作，并开展了从虚拟化技术、云基础设施，到云应用等一系列协同研究。此前，双方曾合作打造搭载英特尔至强可扩展处理器的腾讯云星星海自研四路服务器和腾讯云星星海 XC221 计算型服务器。

针对 AI 超级计算工作负载面临的计算密度问题，英特尔推出了 Ponte Vecchio 数据中心显卡；基于 Synapse AI 软件栈，英特尔发布了专用于深度学习 AI 训练的第二代 Gaudi 处理器能够通过支持多样化架构，让终端用户充分利用处理器的高性能和高能效。

IT之家获悉，在混合云解决方案领域，腾讯打造出新一代腾讯云 TCE 一体机，该产品基于英特尔至强可扩展处理器、系统集成芯片（SoC）和 FPGA，以及英特尔傲腾内存，实现针对计算、网络、存储与监控运维的全面升级，可提供全栈式云解决方案。

腾讯云自研新一代云原生关系型数据库 TDSQL-C MySQL ，基于英特尔傲腾内存，采用存储和计算分离架构，并通过英特尔 oneAPI 编译器优化关键路径性能，从而实现云原生架构的整体升级与核心系统开源分布式数据库替换。

在云端编解码方案上，腾讯云基于第四代英特尔至强 可扩展处理器的 AMX-VNNI 指令集可大幅提升视频增强性能，优化视频前处理和转码速度并降低运维成本，还可通过边缘检测算子 Sobel 优化和双边滤波算法优化等方式提升音视频产品。

英特尔新一代至强可扩展处理器提供支持 INT8 数据类型的 VNNI 指令集，腾讯云计算加速套件 TACO Kit (Tencent Cloud Accelerated Computing Optimization Kit) 通过集成 INC ( Intel Neural Compressor) 支持 AI 推理模型量化，在保证精度、动态量化（无需数据校正，优化即用）的前提下，提升 AI 推理性能，并降低成本。

腾讯领衔的 OpenCloudOS 开源社区打造下一代云原生开源操作系统。该操作系统以容器为中心，通过分时弹性资源 QoS，实现智能弹性多优先级混部的核心能力，能够以低功耗方式实现低成本数据化转型以及计算数据上云。同时基于“悟能”技术系统，通过在操作系统级别 CPU 弹性运行与深度睡眠，结合功耗监控和细粒度的电源管理，以软硬件结合达到节能目的。

OpenCloudOS 下一代云原生开源操作系统可全面兼容英特尔平台，并针对英特尔架构特性进行深度优化，旨在进一步发挥操作系统和基础软件的能力并对多样化工作负载进行加速。