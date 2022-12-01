由于 iPhone 14 Pro / Max 供应中断等，苹果假日季度收入将减少 80 亿美元

IT之家 12 月 1 日消息，据美国投资银行 Piper Sandler 预测，苹果和富士康将在 12 月赶上 iPhone 14 Pro 系列的生产，但仍将面临减少 900 万部 iPhone 的产量。

富士康主要 iPhone 工厂在 iPhone 14 系列的生产上已明显落后。投行 Piper Sandler 表示，总体而言还会继续“相信苹果仍然是强大的品牌”。但该投行将苹果公司 12 月假日季度的收入预估减少了 80 亿美元。

“我们降低了对苹果的预估，主要是围绕富士康主要 iPhone 工厂而引发的供应链担忧，由超过 50% 的 iPhone 组装产品来自该工厂，今年 11 月，该工厂的利用率可能下降到 50% 或以下。”

富士康印度也在生产一些 iPhone，但该投资银行分析师认为这并不重要。“在我们看来，印度仍占 iPhone 14 总产量的不到 5%，目前可能只在有限程度上有所帮助。”

IT之家获悉，该投行预测，苹果“将尽力赶上 12 月的生产”，不过该公司也“将优先考虑 iPhone 14 Pro 系列的生产，而不是其他机型”。

另外，Piper Sandler 投行还对美国青少年进行了调查，其中包括询问购买 iPhone 的计划。2022 年 10 月数据显示，88% 的青少年打算购买 iPhone 手机。