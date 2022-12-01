苹果：今年 Apple Watch 可下载 7 款 (RED) 版红色表盘

IT之家 12 月 1 日消息，在今年的 12 月 1 日世界艾滋病日，苹果公司强调了与 (RED) 的长期合作关系，自 2006 年以来，该公司已经筹集超过 25 亿美元的资金，并提供七个新的可下载的 (RED) Apple Watch 表盘。

自 2006 年以来，苹果公司支持的赠款已经为 1100 多万人提供帮助，并分发超过 1.97 亿次艾滋病毒测试。它们还帮助 500 多万名 HIV 阳性的母亲防止将病毒传播给孩子。

每次购买苹果 (PRODUCT) RED 的部分收益将用于全球抗击艾滋病和 COVID-19 基金。IT之家获悉，符合条件的设备现在包括 iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone SE 和 Apple Watch Series 8，而 iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 手机的 MagSafe 硅胶壳等配件也有（PRODUCT）RED 版本。

据苹果公司称，这些表盘是对 PRODUCT (RED) 运动 Loop、运动表带和编织 Solo Loop 的补充。

为了提高世界艾滋病日和消除艾滋病毒和艾滋病的持续努力的曝光度，数百家苹果 Apple Store 零售店正在用新的橱窗和产品展示来纪念这个日子。苹果还在 App Store、Apple Books、Apple Music 和 Apple TV 应用中突出强调了让顾客了解艾滋病的方法。