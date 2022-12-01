探真科技加入 openKylin 开放麒麟社区，并成立云原生安全 SIG

IT之家 12 月 1 日消息，近日，北京探真科技有限公司（以下简称“探真科技”）签署 openKylin 社区 CLA（Contributor License Agreement 贡献者许可协议），正式加入 openKylin 开源社区。

探真科技成立于 2020 年 7 月，专注于提供全栈内生的云原生安全解决方案。探真・领航云原生安全平台基于零摩擦、零信任和持续安全的理念，在云原生应用的整个生命周期之中，构建可信镜像安全体系、确保镜像安全。同时通过人工智能赋能实现运行时状态下的威胁检测响应：偏移防御、AI 免疫防御，云原生主动防御、智能微隔离，并将这些安全能力自动嵌入 CI / CD 流程，帮助客户实现 DevSecOps。

IT之家了解到，在加入 openKylin 社区后，探真科技向社区提供自主研发产品 —— 探真领航・云原生安全平台，并成立云原生安全 SIG，共同打造云原生环境下安全可信的桌面操作系统顶级社区。

6 月 24 日，中国首个桌面操作系统开源根社区 openKylin（开放麒麟）正式发布。openKylin 社区旨在以“共创”为核心，在开源、自愿、平等、协作的基础上，通过开源、开放的方式与企业构建合作伙伴生态体系，共同打造桌面操作系统顶级社区，推动 Linux 开源技术及其软硬件生态繁荣发展。