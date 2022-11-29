将合并至 Linux 6.2，壹号本 OnexPlayer 传感器 / 风扇驱动扩大支持设备列表

IT之家 11 月 29 日消息，在即将到来的 Linux 6.2 内核开发周期中，在新的硬件驱动方面将整合 OneXPlayer 传感器驱动，用于 x86_64 架构游戏掌机的硬件监测。虽然 OneXPlayer 掌机默认使用 Windows 系统，但是有越来越多的玩家喜欢 Linux，尤其是希望运行 SteamOS。

OneXPlayer mini AMD

IT之家了解到，OneXPlayer 传感器 / 平台驱动程序的主要任务是控制风扇转速，并由设备的嵌入式控制器（EC）进行管理。

这个“exp-sensors”动程序此前仅限于配 AMD 处理器的 OneXPlayer 掌机，但在 Linux 6.2 开发周期中，该驱动支持支持读取和设置以下游戏手持设备的风扇控制：

AOK ZOE A1

OneXPlayer AMD

OneXPlayer mini AMD

OneXPlayer mini AMD PRO

不过该驱动现阶段仍不支持基于英特尔的 OneXPlayer 设备。AOK ZOE A1 是一款与 OneXPlayer 类似的设备，具有 Ryzen 7 6800U SoC，8 英寸 IPS 屏幕，并默认运行 Windows 11。

oxp-sensors 驱动通过加入不同的 DMI 字符串来支持这些额外设备，该补丁将会整合到 HWMON 子系统的 hwmon-next 分支中。在合并到 Linux 6.2 的 Mianline 之前，该驱动扩大了支持的设备列表。