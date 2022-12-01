百度 Apollo 成为国内首家通过智驾数据脱敏产品测试验证的供应商

IT之家 12 月 1 日消息，百度 Apollo 今天对外披露，旗下一款智驾视频与图像匿名化处理系统（简称“智驾数据脱敏产品”），已在上海机动车检测中心通过了《汽车传输视频及图像脱敏技术要求与方法》的测试，成为国内首家完成该测试的智驾供应商。此次通过该机构的检测验证，意味着百度 Apollo 的相关产品已经满足该标准的技术要求，具备领先的数据安全保障能力。

城市道路脱敏效果

百度 Apollo 将智驾视频与图像脱敏产品模块集成在智能驾驶系统中，保障智驾视频与图像数据的匿名化处理在车端完成，并支撑旗下自主代客泊车 AVP、行泊一体 ANP2.0、城市域领航辅助驾驶 ANP3.0 等各类智驾产品应用。目前，Apollo 智驾产品全线具备智驾视频与图像脱敏能力，AVP 与 ANP2.0 已在多款主流车型上实现量产，可消除隐私顾虑。

针对于数据脱敏场景中的敏感区域特征分布，百度 Apollo 提出一种语境辅助特征匹配相似性方法，该方法通过分离特征区域和回归区域，能够有效借助人体特征和车辆特征，更准确的定位人脸区域和车牌区域。目前，该方案已申请专利。

高速公路脱敏效果

IT之家获悉，在识别能力上，百度 Apollo 智驾脱敏产品能识别各类机动车悬挂车牌，以及不同身高、多角度，多行为状态的人脸；兼容性上，其适用于各种硬件平台，在 TDA4 等低算力平台上也有很好表现，满足各车型车系需求；功耗上，其模型精炼，CPU 占用率很低，几乎可忽略不计。

在完成智驾视频与图像数据匿名化处理后，百度 Apollo 的数据闭环能力可提供智驾数据存储检索功能，支持数据生产到销毁的整个生命周期的管理、数据溯源和数据利用，驱动百度 Apollo 智驾技术和产品快速迭代和能力提升。

目前，百度 Apollo 旗下智驾产品已经在广汽埃安全系，哈弗神兽、坦克 500、欧拉闪电猫等多款车型上量产。随着百度 Apollo 汽车智能化业务与更多车企进行定点和签约，未来 5 年，百度 Apollo 赋能的智驾产品搭载量将会保持平均每年 100% 的增速。