Qorvo 半导体和联发科将于明年推出 5G 汽车平台，协作设计支持手机 Wi-Fi 6/6E / 7

IT之家 12 月 1 日消息，RF 解决方案供应商 Qorvo 与联发科达成合作，获得多个设计订单，业务扩大到包括移动 Wi-Fi、Wi-Fi 路由器和 5G / Wi-Fi 汽车平台。

汽车设计订单均来自一级供应商，将在 2023 年的汽车平台上实现 5G 连接。IT之家获悉，Qorvo 和联发科对 5G 汽车解决方案进行优化，以支持更强大的安全和娱乐功能，包括远程通信、高级驾驶员辅助系统 (ADAS)、自动驾驶、紧急呼叫 (eCall) 以及车载连接和娱乐服务。Qorvo 汽车连接产品组合可实现经 AECQ 认证的综合连接解决方案，包括车载远程通信到鲨鱼鳍天线。

Qorvo 还获得了服务提供商网关和智能手机等众多设备的 Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E 和 Wi-Fi 7 设计订单。Qorvo 将其高级滤波器和 Wi-Fi 集成式前端模块 (iFEM) 与联发科的 Wi-Fi 片上系统 (SoC) 相结合，提供端到端 Wi-Fi 解决方案，以提高吞吐量、降低延迟并提高客户端连接的质量。

在智能手机方面，Qorvo 已获得采用联发科芯片的原始设备制造商 (OEM) 多个设计订单，涵盖 Qorvo 高度集成式先进蜂窝解决方案组合。

Qorvo 表示，提供的多个参考设计将联发科的芯片组和 SoC 与 Qorvo 射频前端解决方案相结合，提供卓越的吞吐量、延迟、功率效率和范围。Qorvo 的先进蜂窝和连接解决方案支持所有主要无线协议，包括 Matter、BLE、Zigbee、Thread、UWB、Wi-Fi 6/6E / 7、CAT-M、NB-IoT 和 5G。