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国美电器回应“被申请破产清算”：未收悉任何司法机关作出的法律文书或问询谈话

2022/12/1 23:04:46 来源：IT之家 作者：潇公子 责编：潇公子
评论：
感谢IT之家网友 Jay风耀北方的冬天锃亮的铁头娃DynamIK 的线索投递！

IT之家 12 月 1 日消息，@国美电器 官方微博今晚发布声明，称国美电器及国美控股集团其它下属公司未收悉任何司法机关作出的有关国美电器被申请破产的法律文书或问询谈话。对公司经营中遇到的困难和问题，公司一贯本着负责任的态度，在充分保障各方权益的前提下协商处理，合作共赢。对于无法协商一致的，通过司法路径予以解决。本公司尊重司法、遵守法律规定，也请相关各方恪守法律法规，合法合规解决争议问题

下面是国美电器微博内容：

严正声明：

一、截至目前，我公司（国美电器有限公司）及国美控股集团其它下属公司未收悉任何司法机关作出的有关我公司被申请破产的法律文书或问询谈话；

二、对公司经营中遇到的困难和问题，我公司一贯本着负责任的态度，在充分保障各方权益的前提下协商处理，合作共赢。对于无法协商一致的，通过司法路径予以解决。我公司尊重司法、遵守法律规定，也请相关各方恪守法律法规，合法合规解决争议问题。

国美电器有限公司

2022 年 12 月 1 日

IT之家获悉，据 @中城院要案中心 微博发布称，国美电器有限公司因拖欠供应商数百万货款，经催要不能偿还，被向北京市第一中级人民法院破产法庭申请破产清算，法院已启动审查。

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关键词：国美

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