宝华韦健发布真无线蓝牙降噪耳机 Pi 系列二代，售价 2599 元起

IT之家 12 月 1 日消息，据宝华韦健官方消息，宝华韦健 Bowers & Wilkins 今日正式在中国首发两款新 Pi 系列真无线蓝牙降噪耳机 Pi7 二代和 Pi5 二代，售价分别为 3699 元和 2599 元。

据介绍，旗舰级的 Pi7 二代真无线蓝牙降噪耳机支持 24 位 / 48kHz 高保真无线传输和 Qualcomm aptX Adaptive 技术，与兼容的移动设备进行连接，高保真传递流媒体音乐。Pi7 二代真无线蓝牙降噪耳机拥有苍墨黑、皓月白和湛金蓝三种配色。

Pi5 二代真无线蓝牙降噪耳机采用 TWS + 通信技术，搭配 9.2 毫米动态驱动单元，可与 aptX 兼容移动设备进行高保真无线音乐传输，两耳之间无主次之分，同步提升音质，降低声音的延时，同时提升耳机续航时长。

官方表示，Pi 系列二代均支持一键式用户界面操作，借助单个电容式触摸按键便可轻松执行多种任务。同时 Music App 的互动体验也得到了升级，已由一代的 Headphone App 升级至 Bowers & Wilkins 的 Music 应用程序。两款产品均支持无线充电，并兼容多种适用附件。Pi 系列二代的新型电池容量提高，音乐播放时间由上一代的 4 小时提升至约 5 小时，增加了约 25%。

此外，Pi7 二代真无线蓝牙降噪耳机的智能充电仓还能通过 3.5 毫米音频线或 USB 连接至外部音频源，通过独创的无线音频发射技术，将声音准确地无线重传至耳塞。