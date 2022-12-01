399 元新低：三星 Buds Live 降噪耳机三期免息（上市价 1199 元）

三星 Galaxy Buds Live 上市售价 1199 元，今日京东自营直降至 549 元，下单可享 100 元立减 + 50 元大额券。

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Galaxy Buds Live 的设计顺应耳朵和脸部曲线，呈现自然外观，经过抛光处理的光滑饰面，搭配灵感来自于珠宝盒的外壳。Galaxy Buds Live 有三种颜色可供选择 —— 迷雾金、初露白或曜岩黑。

三星称， Galaxy Buds Live 柔和地贴合耳廓，全天佩戴也不易感到疲劳。人体工学设计让其佩戴舒适无异物感，提供两种耳塞翼尖尺寸以达到舒适佩戴效果。三星 Galaxy 是旗下首款支持开放式主动降噪功能（ANC）的无线耳机，可在削弱干扰的同时，让您感知外界声音。它能够减少背景噪音，却不会遗漏人声和通知等重要信息，因此您会听到更多想要听到的声音 —— 只需长按耳机即可开启。AKG 调校的 12 毫米扬声器与 Samsung Galaxy Buds Live 的人体工学设计搭配，为您带来宽广音效，大驱动和低音管让您享受深沉饱满的低音音色。

可实时唤醒 Bixby 语音助手。无需抬起手指，只需用您的声音便可轻松控制您的手机。在旅途中拨打电话、调整音量或查看天气，说出您的要求，剩下的交给 Bixby。

无线耳机借助三个麦克风和语音拾音器，可优化通话质量。语音拾取单元可感测您的下巴运动，并将其振动数据转换为语音信号，以降低干扰提供清晰的音质 —— 即使在嘈杂环境下依然能听到。

续航方面， Galaxy Buds Live 支持 6 小时连续聆听，配合充电盒使用长达 21 小时。

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