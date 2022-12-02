《怪物猎人：崛起》将于明年 1 月 20 日登陆 Xbox 和 PS5 平台，同步入库 XGP

IT之家 12 月 2 日消息，经过一系列爆料后，《怪物猎人：崛起》正式确认将登陆 PlayStation 和 Xbox 平台，而且还将加入 Xbox Game Pass & PC Game Pass 订阅服务，而《曙光》将于 2023 年春季登场。

值得一提的是，本作不支持与其它平台已发售的游戏进行跨平台游戏和存档互通。游戏在 Xbox One、XSX|S、Windows 10 PC 版之间可以联机；而 PS4 和 PS5 版可以相互联机。

IT之家了解到，卡普空《怪物猎人》系列最新作品《怪物猎人：崛起》在 2021 年 3 月 26 日首发登陆任天堂 Switch 平台独占发布，10 天全球销量便突破 500 万，后续登陆 PC 平台。《怪物猎人：崛起》今年 1 月正式在 Steam 平台解锁发售，国区标准版 396 元，豪华版 465.3 元。

从现有情报来看，《怪物猎人：崛起》于 1 月 20 日登陆 PS5 和 Xbox Series X 时可以看到 4K@60 FPS 或 1080P@120 FPS 支持，而且该游戏还将支持 3D 音频，首发价 39.99 美元（约 283 元人民币）。

当然，注册了 Xbox Game Pass 的用户可以直接在首发日玩到这款游戏，且不需要支付任何费用，包括 Xbox 游戏机、PC 和云游戏平台。

游戏介绍：

为狩猎掀起全新风潮、无拘无束尽情跃动的动作；可随心所欲四下驰骋的全新原野；以及能带来未知的兴奋与惊喜的全新怪物。 掀起全新风潮的“翔虫”动作 “翔虫”会飞向猎人指示的方向，并使用特殊的“铁虫丝”将猎人拉近，让狩猎实现进一步的进化，配合各武器种类充满特色的攻击，诞生全新的狩猎动作！ 操纵怪物的豪迈动作“御龙” 操纵失控的怪物，使出豪迈的动作！ 为狩猎提供帮助的随从 除了老搭档“随从艾露猫”，还有全新的可靠同伴“随从牙猎犬”登场！・炎火村的故事 由于时隔 50 年的灾祸“百龙夜行”临近，炎火村陷入困境。 主角需以成为顶尖猎人为目标，同时与村庄中的同伴团结一致，共同克服这场可怕的灾祸。 大量怪物大举侵袭的“百龙夜行” 百龙夜行，指由多只怪物与统领它们的首领组成“怪物群”向村庄发起的袭击。 整个地图到处都是大型怪物的身影…… ・拥有独特生态的怪物 除象征本作的怪物“怨虎龙”外，还有拥有独特生态的未知怪物与系列怪物相继登场！

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