微软 XGP 十二月上半月新增游戏公布：《风来之国》等 11 款

IT之家 12 月 1 日消息，微软今日公布 XGP 十二月上半月新增游戏列表，包括《风来之国》《行尸走肉：最终季》《乐高星战：天行者传奇》等 11 款。

IT之家了解到，《风来之国》是一款冒险游戏，由来自上海的独立团队皮克皮创作。

游戏介绍：

遥远的未来，世界在灾难中分崩离析，仅存的文明奄奄一息。神秘的灾害在大地上横行，摧毁吞噬遭遇它的一切。

幸运的人躲进了地下，从此与世隔绝，我们故事从这里开始。那是一个勤奋的矿工和那个神秘的女孩，命运和未知的世界正在呼唤着他们。

逃离地下小镇的二人组，将在风来之国开始他们激动人心的冒险。乘上火车，穿越这个世界，遇见美丽的风景和村庄，结识新的伙伴。