PCI-SIG：12VHPWR 熔化是英伟达自己的问题，应采取一切适当措施确保用户安全

IT之家 12 月 2 日消息，PCI-SIG 组织现发表公开声明以回应最近针对 NVIDIA 12VHPWR 连接器熔化的诉讼，轻描淡写地向所有参与生产或销售 16pin 12VHPWR 连接器产品的单位挥出了一记耳光。

声明很短，直奔主题。该组织表示“一家制造商已向 PCI-SIG 报告了其使用 12VHPWR 连接器潜在的安全问题。” 它还提到：本声明指的是正在进行的针对 NVIDIA 的诉讼“Genova v. NVIDIA Corporation”。这起诉讼声称 NVIDIA 16pin 线构成了严重的“电气和火灾危险”。

PCI-SIG 希望向所有生产、营销或销售 PCI-SIG 技术 (包括 12VHPWR 连接器) 的成员强调，需要采取所有适当且谨慎的措施来确保用户的安全，包括对上述诉讼中指控的涉及消费者的报告问题案例进行测试。 请各位成员注意，PCI-SIG 规范为互操作性提供了必要的技术信息，并没有试图解决适当的设计、制造方法、材料、安全测试、安全公差或工艺。当实现 PCI-SIG 规范时，成员负责其产品的设计、制造和测试，包括安全测试。

IT之家曾报道，英伟此前表示到目前为止只知道 50 起事故，该公司还就如何正确使用新的 16pin 电源适配器提供了一个简短的指南。他们认为，当电源线接头没能完全插入时可能会发生危险，而 GamersNexus 的测试也证实了这一点。

不过，Genova 于 11 月 11 日以集体诉讼的形式向美国加州北区地方法院对 Nvidia 公司提起诉讼。实际上，PCI-SIG 标准机构很少会发表此类声明，他们其实是在建议 Nvidia 及其合作伙伴对此负责。