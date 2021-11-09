百事可乐 CEO：特斯拉将在年底前交付电动卡车 Semi

11 月 9 日消息，据外媒报道，百事公司首席执行官拉蒙・拉瓜尔塔（Ramon Laguarta）表示，预计特斯拉第四季度就会向其交付电动卡车 Semi，尽管这家电动汽车制造商此前表示交付被推迟到明年。

虽然特斯拉在电动卡车的小批量生产方面取得了进展，但该公司最近证实，Semi 的客户交付时间被推迟到明年。特斯拉首席执行官埃隆・马斯克 (Elon Musk) 解释原因称，这是由于电池供应有限所致。

现在，作为特斯拉电动卡车的最大买家之一，百事公司预计特斯拉有望在年底前发货。拉瓜尔塔称，这些卡车是公司减少与运输有关碳排放努力的一部分。他说：“交通排放约占我们温室气体总排放的 10%，所以降低排放很重要，我们正在研究不同的解决方案。”

拉瓜尔塔表示，百事公司预计特斯拉将在第四季度交付 Semi：“我们已经开始从特斯拉购买电动卡车，我们不想向任何人推销，但这是我们目前使用的品牌，我们将在今年第四季度收到第一批交货。”

在特斯拉电动卡车于 2017 年底首次亮相后不久，百事公司就宣布预订了 100 辆 Semi。起初，特斯拉计划在 2020 年开始交付卡车，但最后期限已经推迟了几次。

今年 7 月，特斯拉表示，由于电池供应有限和其他供应链方面的挑战，该公司已将 Semi 的交付日期推迟到 2022 年。

百事公司没有立即回复关于 2021 年将接收多少辆 Semi 卡车的问题。但今年 3 月，该公司表示，计划在年底前接收 15 辆电动卡车，但没有具体说明生产厂家。

不过，百事公司计划将从特斯拉订购的 15 辆卡车用于一个项目，将其位于加州弗里托雷莫德斯托 (Frito-Lay Modesto）的工厂改造成零排放设施。

Semi 的成本在 15 万美元到 18 万美元之间，随着时间的推移，可以为发货人节省数十万美元的成本。这款车型也吸引了来自沃尔玛、联邦快递和啤酒巨头安海斯-布希等公司的订单。上个月，汽车租赁公司赫兹表示，到 2022 年底将订购 10 万辆特斯拉汽车。