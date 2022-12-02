售价 25 万欧元！全球首款太阳能汽车投产，已收到约 150 份预订单

IT之家 12 月 2 日消息，芬兰太阳能电动车初创公司 Lightyear 表示，公司开始生产太阳能电动车，这是全球首款直接利用阳光发电的量产电动汽车。该车型“Lightyear 0”标价 25 万欧元（约 185.27 万元人民币），目前已收到约 150 份预订单。

公司首席执行官和联合创始人 Lex Hoefsloot 表示，计划在芬兰 Valmet Automotive Oyj 汽车厂生产大约 1000 辆“Lightyear 0”。先以每周生产一辆的速度起步，到明年下半年将逐渐增加到每周五辆。

IT之家此前报道过，据 electrek 进行的试驾，Lightyear 0 的外部装有 782 块 IBC 单晶硅太阳能电池，分成 28 个不同的独立组，共覆盖有 5 平方米的太阳能板。

据报道，Lightyear 0 仅在太阳能供电行驶的第一天就提供了约 43 公里的续航里程，而且是阴天。在一个小组进行的四个小时的驾驶中，大约三分之一的续航里程来自太阳能，车辆电池电量仅使用了 20%。

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