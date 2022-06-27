全球首款量产版太阳能汽车 Lightyear 0 路测：阴天续航里程达 45 公里，中控屏可显示光照强度

IT之家 6 月 27 日消息，荷兰电动汽车初创公司 Lightyear 推出了全球首款量产太阳能汽车 Lightyear 0，近日该车在西班牙纳瓦拉地区进行了道路测试。

据 electrek 进行的试驾，Lightyear 0 的外部装有 782 块 IBC 单晶硅太阳能电池，分成 28 个不同的独立组，共覆盖有 5 平方米的太阳能板。

在西班牙的路测显示，该车仍然有许多可调试的空间，整体开起来比较僵硬。从内部来看，中控台和方向盘中的一些组件是 3D 打印的，中控平板电脑运行 Lightyear 基于 Android 平台内部设计的软件，可以显示太阳能电池的情况，包括每组实时收集的太阳能。太阳光照越强，屏幕上显示的橙色就越深。

此外，该车的内饰材料现代而豪华，给人一种舒适和时尚的感觉，后备箱空间也很大，只是高度方面比较一般。

据报道，Lightyear 0 仅在太阳能供电行驶的第一天就提供了约 43 公里的续航里程，而且是阴天。在一个小组进行的四个小时的驾驶中，大约三分之一的续航里程来自太阳能，车辆电池电量仅使用了 20%。

IT之家了解到，Lightyear 0 的售价高达 250000 欧元（约 177.25 万元人民币），该公司仅计划生产 946 台 Lightyear 0，将于秋季开始生产，预计第一批汽车将在 11 月交付。

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