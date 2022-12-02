天涯社区关停并终止服务？官方否认，称目前一切正常

IT之家 12 月 2 日消息，近日有媒体报道称，天涯论坛已经悄然关闭了发帖功能，各个板块都冻结在了 11 月 22 日 18 时，并引发了关于天涯社区即将关停的猜测。

日前，天涯社区官方发布声明否认了这一传闻，天涯社区表示：

针对近期某些自媒体账号发布的“天涯社区关停并终止服务”的不实言论，天涯社区郑重声明：

1、天涯社区平台目前一切正常。

2022 年 11 月 22 日 17 时，天涯社区平台发生网络故障，经过技术团队修复，已于 11 月 25 日 18 时恢复正常。故障期间，天涯社区在新浪官方微博发布了通知公告。

2、网上流传的某些自媒体账号发布的文章，为博眼球和流量罔顾事实，违背了真实性、客观性原则，对公众造成了误导，对天涯社区声誉造成恶劣影响。我们强烈谴责并将依法追究侵权人的法律责任，合理合法维护天涯社区平台的声誉和权益。

望相关自媒体账号和网络平台立即停止对不实信息的发布与传播。

同时感谢大家一直以来对天涯的关爱与支持！温故而知新，天涯若比邻，这里是一代代天涯人智慧凝聚的精神家园。天涯移动端平台产品将持续创新和优化，欢迎天涯人常回家看看！