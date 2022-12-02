天涯社区关停并终止服务？官方否认，称目前一切正常

IT之家 12 月 2 日消息，近日有媒体报道称，天涯论坛已经悄然关闭了发帖功能，各个板块都冻结在了 11 月 22 日 18 时，并引发了关于天涯社区即将关停的猜测。
日前，天涯社区官方发布声明否认了这一传闻，天涯社区表示：
针对近期某些自媒体账号发布的“天涯社区关停并终止服务”的不实言论，天涯社区郑重声明：
1、天涯社区平台目前一切正常。
2022 年 11 月 22 日 17 时，天涯社区平台发生网络故障，经过技术团队修复，已于 11 月 25 日 18 时恢复正常。故障期间，天涯社区在新浪官方微博发布了通知公告。
2、网上流传的某些自媒体账号发布的文章，为博眼球和流量罔顾事实，违背了真实性、客观性原则，对公众造成了误导，对天涯社区声誉造成恶劣影响。我们强烈谴责并将依法追究侵权人的法律责任，合理合法维护天涯社区平台的声誉和权益。
望相关自媒体账号和网络平台立即停止对不实信息的发布与传播。
同时感谢大家一直以来对天涯的关爱与支持！温故而知新，天涯若比邻，这里是一代代天涯人智慧凝聚的精神家园。天涯移动端平台产品将持续创新和优化，欢迎天涯人常回家看看！
IT之家了解到，天涯社区曾与猫扑被称为“BBS 界双子星”的社交网站，曾一手捧红了芙蓉姐姐、当年明月等用户，后来还与豆瓣、晋江争奇斗艳。
据天涯社区官网简介显示，目前，天涯社区注册用户超过 1.3 亿，月覆盖用户超过 2.5 亿。天涯社区提供论坛、部落、博客、问答、文学、相册、个人空间等服务。拥有天涯杂谈、娱乐八卦、情感天地等人气栏目，以及关天茶舍、煮酒论史等高端人文论坛。
不过，天涯社区网络科技股份有限公司近期新增多项被执行信息，被执行总金额已达 1.39 亿元。同时，天涯社区法定代表人、创始人邢明已被限制高消费。
2019 年 3 月 27 日，据网信海南消息，海南省互联网信息办公室业务处室会同海南省“扫黄打非”工作小组办公室就传播色情低俗信息问题约谈天涯社区负责人，要求其切实履行好互联网信息服务提供者主体责任，立即开展自查自纠，全面清理色情低俗信息，切实维护良好网络生态。
2019 年 4 月 17 日，停牌了两年多之久的天涯社区从新三板摘牌。
2021 年 4 月 23 日，工信部通报下架天涯社区等 90 款侵害用户权益 App。
2021 年 11 月，海南省互联网信息办公室通报天涯社区 App 存在违法违规收集使用个人信息的行为。