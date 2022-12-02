App“摇一摇”开屏信息弹窗跳转相关标准正式实施，要求不误导、不强迫跳转

IT之家 12 月 2 日消息，据中国信通院 CAICT 消息，近年来，App “摇一摇”功能为用户带来了丰富的使用体验，增强了使用的便捷性和娱乐性。与此同时，部分 App“摇一摇”功能过于灵敏，走路稍有颠簸、乘车轻微晃动就会发生页面跳转，引发用户大量投诉，反映反感强烈，严重降低了用户使用体验。

为规范 App“摇一摇”乱跳转等问题，保护用户合法权益，依据《电信和互联网用户个人信息保护规定》（工信部令第 24 号），在工业和信息化部信息通信管理局指导下，中国信息通信研究院（以下简称“中国信通院”）泰尔终端实验室、电信终端产业协会联合泰尔认证中心有限公司、OPPO 广东移动通信有限公司、维沃移动通信有限公司、北京奇虎科技有限公司、华为技术有限公司、武汉安天信息技术有限责任公司、北京三快在线科技有限公司、小米通讯技术有限公司、阿里巴巴（中国）有限公司等多家企业，联合制定了《App 用户权益保护测评规范 第 7 部分：欺骗误导强迫行为》T / TAF 078.7—2022，并于 2022 年 11 月 25 日由电信终端产业协会正式发布实施。

IT之家了解到，该标准进一步细化了 App 信息窗口通过“摇一摇”等方式触发页面或跳转至第三方应用的相关参数，提出“摇一摇”动作的设备加速度应不小于 15m / s2，转动角度不小于 35°，操作时间不少于 3s，或同时考虑加速度值与方向、转动角度的方式，或与前述单一触发条件等效的其他参数设置，确保用户在走路、 乘车、拾起放下移动智能终端等日常生活中，非用户主动触发跳转的情况下，不会出现误导、强迫跳转。

下一步，中国信通院将联合产业各方共同推动优化“摇一摇”信息窗口参数设置，鼓励企业守正创新的同时，更加合理地设置信息窗口跳转方式，切实维护好用户合法权益。