用韦伯太空望远镜做“X 光透视”，科学家发现土卫六北极存在云层

IT之家 12 月 2 日消息，詹姆斯-韦伯（James Webb）太空望远镜在土卫六“泰坦”（Titan）发现有云层存在。这个太空观测站于今年 11 月开始对土卫六进行科学观测。土卫六是太阳系中唯一拥有浓密大气层的卫星，其密度比地球浓四倍。

土卫六的大气层由氮气和甲烷组成，因此在最终成像上会有比较模糊的橙色外观。厚厚的雾气掩盖了从月球表面反射的可见光，使得人们难以辨别其特征。

韦伯太空望远镜于 11 月 5 日使用红外光对土卫六进行了观测，在土卫六的北半球发现了一片明亮的云，不久之后，又探测到大气中的第二片云。更大的云层位于土卫六的北极地区，靠近克拉肯海（Kraken Mare），这是这颗卫星表面最大的已知液态甲烷海。

IT之家了解到，韦伯望远镜的仪器拍摄到了土卫六的这些景色。云层和其它特征被标注出来，包括被称为 Kraken Mare 的甲烷海，Belet 的沙丘和一个称为 Adiri 的亮点。

在 NASA 的 Webb 博客中，来自马里兰州格林贝尔特的 NASA 戈达德太空飞行中心的行星科学家 Conor Nixon 写道：