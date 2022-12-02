浅色底内容超多的 PPT，竟然也可以很高级

提到高大上的 PPT，我们脑海中立马会联想到那种酷炫的发布会级 PPT：

通常都是以深色打底，配上亮眼的色彩光效，很是酷炫。

但工作中往往接触的都是那种内容超多，还要求浅色背景的片子。相信工作过的朋友一定深有体会。

那么今天就来和你聊聊，浅色背景的 PPT，如何设计更显高级！

原稿如下：

是一份行业数据报告，非常贴近工作汇报。如果是你，会如何设计呢？简单思考几秒钟

好，下面逐页来修改下。

01.封面

包含标题、logo、署名。首先划分层级：

凸显主标题，弱化署名，并且加点英文修饰丰富下层级关系。

标题常见的排版形式就两种，一种是居中对齐，还有就是左对齐：

对于左对齐的形式，关键在于找个气质相符的图片放在右侧平衡重心。比如可以做成这样：

干净简洁。这种设计的主要难点在于找图，图片找的越好看，画面观感就越强。

但是呢，这次我废弃这一想法，原因也很简单，太普通了，没什么特色。

既然是练习作品，还是上点难度挑战一下，于是这次尝试居中排版：

居中排版其实蛮考验设计能力的。

既然要做些创新设计，那么文字就不能规矩的放着，试着打破这种顺序排列的秩序感，让文字错开一些：

英文也相应拆开放在空缺处，提升整体感。

同样下方的署名也可以精致一点，套个形状特意的边框就是不错的选择：

为了避免两侧空洞，添加了一些数据条修饰。此时页面整体丰富许多，唯独下方有些空，需要添加图片撑起版面平衡感。

但这里就有个问题了，什么样的图片合适呢？

有的人第一反应是那种颜色绚丽的，但这会让页面显得很杂。因此最佳的选择是那种浅色底的背景，而且最好形态抽象一点，会显得高级。比如这个：

通过蒙版将它融合到页面中：

最后再加条画龙点睛的渐变色彩，就完成了：

是不是超酷呢！相信这样的页面用在工作中一定会让领导对你刮目相看。

02.图表页

上方的文案是两段，而下方的表格是 3 项，因此先明确下内容关系。

通过阅读内容得知，中间的表格是属于左侧图表的，它是描述今年 3 月份的用户覆盖同比增长量，因此先用矩形将相关内容框在一起：

左侧图表的横坐标年份重复了，可以单独提出来，腾出空间。同时通过调节纵坐标的数值，让起点从 1 开始，可以分散趋势线的排布。

接着，结合下方总结性的话语将图表中的重点数据凸显。

比如左侧图表凸显建行和交行，右侧图表凸显 26-35 岁。

可以更好的呼应主题。

此时页面干净规整，但有些朴素。加入一些细节可以提升页面质感：

这里就不过多描述细节了，可以自行对比下。

03.时间轴

这是非常典型的一种页面类型。

先用色块划分下所属关系，并且凸显这种由低到高的渐进关系：

这种排布优势是能一眼看出进化过程，但会导致左上角空洞。需要找些东西来填空。

箭头就是个不错的选择，既能填空，又能凸显向上的趋势，一举两得：

同时下方加入色块会让页面更稳一些。

04.表格页

经常会看到这种优势对比的表格页。

这里提到了 BAT 三家公司，那就添加下 logo 更易理解。并且对于 3 个对比维度也可以找些图标来修饰：

此时页面干巴巴的有些空洞，试着加入色块就会丰富许多：

这样 3 块的概念更强了，但是与左侧 3 个维度的关联性不是很好。所以最终版改成了这样：

将 logo 去色，保持页面蓝绿色的统一感。同时左侧 3 个维度也更凸显了。

最后来看下前后效果对比：

原稿

设计稿

本文来自微信公众号：Slidecent （ID：Slidecent），作者：林利蒙